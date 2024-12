Last Minute! Ilzers Hoffenheim ringt Dortmund Punkt ab

Am 14. Spieltag der Deutschen Bundesliga remisieren Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim mit 1:1.

Die "Schwarz-Gelben" sind im Spielverlauf klar das bessere Team, müssen aber bis zum Beginn der zweiten Halbzeit auf den Treffer warten. Noch in der ersten Halbzeit kommt es in der 30. Minute zu einer strittigen Szene: Weil Hoffenheims Chaves einen Dortmunder umreißt, gibt es zunächst den Elfmeter für die Sahin-Elf.

Allerdings verblasst bei den heimischen Fans nur Augenblicke später die Freude über den Strafstoß: Schiedsrichter Osmers nimmt den Elfmeter nach Videostudium zurück, es geht mit einem 0:0 in die Pause.

Larsen lässt Ilzer jubeln

Mit dem Seitenwechsel erwischen die Hausherren einen Blitzstart in die zweite Hälfte: Der US-Amerikaner Reyna nimmt einen Abpraller auf und trifft von der Strafraumgrenze unhaltbar ins rechte Eck - 1:0.

Das Spiel bleibt daraufhin in Dortmunder Hand: Der eingewechselte Adeyemi (51.) zirkelt mit seiner ersten Aktion den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei, fünf Minuten später verpasst der Flügelspieler erneut das 2:0. Diesmal setzt sich der 22-Jährige im Strafraum der TSG wunderbar in Szene, erneut segelt die Kugel am rechten Pfosten vorbei.

Bis in die Schlussminuten sieht Dortmund wie der sichere Sieger aus. In der Nachspielzeit leitet Ex-Bundesliga-Profi Tabakovic den Ausgleich ein: Per Kopf verlängert der Bosnier auf Larsen, der den Ball über die Linie schiebt - 1:1.

Durch die Punkteteilung ist Dortmund mit 22 Punkten Achter, Hoffenheim nimmt zum zweiten Mal in Folge Punkte mit und ist mit 14 Zählern auf Rang 14.

ÖFB-Legionäre im Einsatz:

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) - ab der 61. Minute

Alexander Prass (TSG Hoffenheim) - 90 Minuten

Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim) - wegen Verletzung nicht im Kader