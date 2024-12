Wanner-Tor nicht genug für Heidenheimer Erfolgserlebnis

Am 14. Spieltag der Deutschen Bundesliga muss der 1. FC Heidenheim wieder eine Pleite einstecken. Daheim unterliegt man dem VfB Stuttgart mit 1:3.

Bereits im ersten Spielabschnitt geht es auf beiden Seiten rund. Die Gäste erwischen aber den besseren Start, Mittelstädt bringt Stuttgart in der 20. Minute in Führung. Die Schwaben bleiben in der Folge das bessere Team, doch Heidenheim schafft den Ausgleich.

Diesen besorgt Paul Wanner, der einen schönen Schuss von außerhalb des Sechzehners ins Tor unterbringt (41.). Trotzdem müssen die Heidenheimer mit einem Rückstand in die Pause, weil Millot mit dem Halbzeitpfiff das 2:1 für Stuttgart erzielt (45.+2).

Später Elfmeter sorgt für Entscheidung

Die Entscheidung in der Partie fällt relativ spät, der Sieg geht an die Gäste. Kaufmann begeht im eigenen Strafraum ein Foul, den fälligen Elfmeter verwandelt Woltemade (85.).

Heidenheim kassiert die siebte Pflichtspielniederlage in Folge und bleibt als 16. in der Abstiegszone. Stuttgart macht einen weiten Satz nach vorne und springt von Position elf auf sechs.

ÖFB-Legionäre im Einsatz:

Mathias Honsak (1. FC Heidenheim) - 90 Minuten