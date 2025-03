Rückschlag! Comeback von Bayern-Keeper verzögert sich

Keeper Manuel Neuer vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München hat nach seinem Muskelfaserriss einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Der Bayern-Kapitän, der sich wieder im Aufbautraining befand, muss nach Klub-Angaben in den kommenden Tagen eine Pause einlegen. In der betroffenen Wade des 38-Jährigen sei es zu einer Reaktion in der Muskulatur gekommen.

Wann der Teamkollege von ÖFB-Legionär Konrad Laimer wieder einsatzfähig ist, ist noch unklar. Neuer fehlt den Bayern seit dem 5. März, als er im CL-Achtelfinalhinspiel gegen Leverkusen verletzungsbedingt ausgewechselt wurde.