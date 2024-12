Manuel Neuer legt gegen Pokal-Sperre Einspruch ein

Manuel Neuer erwies seinem FC Bayern München im DFB-Pokal Achtelfinale einen Bärendienst.

Bereits nach 17 Minuten flog der Torhüter gegen Bayer Leverkusen mit glatt Rot vom Platz. Der 38-Jährige kam gegen Jeremie Frimpong beim Herauslaufen deutlich zu spät und gab dem Niederländer einen Bodycheck mit.

Dafür handelte sich Neuer nicht nur den ersten Platzverweis in 19 Jahren Profikarriere ein. Der Deutsche Fußball-Bund will den fünffachen Welttorhüter auch für zwei Pokalspiele sperren.

"Die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance durch ein nicht schwerwiegendes Foul ohne anschließenden Torerfolg zieht nach ständiger DFB-Rechtsprechung üblicherweise eine Sperre von zwei Spielen nach sich", heißt es vom Verband.

Neuer wehrt sich

(Text wird unterhalb des Videos fortgesetzt)

Dabei will es Neuer jedoch nicht belassen und legt Einspruch gegen die Sperre ein, wie der DFB mitteilt. Aktuell ist der Goalie mit einem Rippenbruch verletzt und wird der am 12. Dezember stattfinden Verhandlung deshalb per Video zugeschaltet.