Bayern vs. BVB: Das ewige Duell um Deutschlands Nummer eins

2022/23, 26. Spieltag - Bayern-Dortmund 4:2
Tore: Kobel (13./ET), Müller (18., 23.), Coman (50.) bzw. Can (72./Elfer), Malen (90.)
Es war ein besonderer Moment: Zum ersten Mal stand Thomas Tuchel als Trainer des FC Bayern an der Seitenlinie – ausgerechnet im Spitzenspiel gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund. Die Ausgangslage hätte kaum spannender sein können: Der BVB führte die Bundesliga mit 53 Punkten an, dicht gefolgt von den Münchnern mit 52 Zählern.
Durch einen deutlichen Sieg konnten die Münchner erneut am BVB vorbeiziehen. Schlussmann Kobel analysierte nüchtern: "Es gibt einfach 'Scheißtage' und heute war so einer".
Es sollten wichtige drei Punkte im Titelkampf werden, am Ende gewann Bayern aufgrund der besseren Tordifferenz die Meisterschaft.
2021/22, 31. Spieltag - Bayern-Dortmund 3:1
Tore: Gnabry (15.), Lewandowski (34.), Musiala (83.) bzw. Can (52./Elfer)
Für den BVB war es das Spiel der letzten Chance. Vier Runden vor Saisonende betrug der Rückstand für den ersten Verfolger von Tabellenführer Bayern bereits neun Punkte.
Wenngleich die Dortmunder die Partie in der zweiten Hälfte nach dem Anschlusstreffer spannend gestalteten, erwies sich der FC Bayern letztlich als abgebrühter. Und so mussten am Ende des Abends die Dortmunder mitansehen, wie die Bayern-Kicker mit den obligatorischen Bierduschen den zehnten Meistertitel in Folge feierten.
"Wir werden uns schütteln, wieder neu aufstellen", kündigte BVB-Coach Marco Rose nach der Partie an. Wesentlich besser gelaunt war freilich sein Gegenüber Julian Nagelsmann, für ihn war es "der erste große Titel und ein bedeutender Moment".
2021/22, 14. Spieltag - Dortmund-Bayern 2:3
Tore: Brandt (5.), Haaland (48.) bzw. Lewandowski (9., 78./Elfer), Coman (44.)
Der BVB verpasste den Sprung an die Tabellenspitze und haderte mit den Schiedsrichter-Entscheidungen.
Die Dortmunder gingen trotz zwischenzeitlicher Führung am Ende doch leer aus. Die Münchner bekamen bereits einen Tag vor dem 2. Advent die ersten Geschenke im Signal Iduna Park. Alle drei Tore der Bayern schossen sich die Dortmunder selbst, auch wenn der Schiedsrichter in einigen spielentscheidenden Situationen strittige Entscheidungen traf.
Dortmund-Trainer Marco Rose hatte eine klare Meinung zu der Leistung von Schiedsrichter Felix Zwayer: ''Der nicht gegebene Elfmeter an Marco Reus war ein Elfmeter. Das Handspiel von Mats Hummels, wo er stolpert und nicht einmal den Ball sieht und den Ball an die Hand bekommt, ist zumindest ein streitbarer Elfmeter."
2020/21, 7. Spieltag - Dortmund-Bayern 2:3
Tore: Reus (45.), Haaland (83.) bzw. Alaba (45.+4), Lewandowski (49.), Sane (80.)
David Alaba trifft sehenswert in Dortmund. Der Bayern-Zug kennt auch im Klassiker keine Bremse und fährt über Schwarz-Gelb drüber.
Der BVB präsentiert ein Spiel auf Augenhöhe gegen die übermächtigen Bayern und verliert am Ende knapp. Am Ende hat die individuelle Qualität den Ausschlag gegeben. Im Laufe der Partie haben es die Dortmunder verpasst, ihre Chancen zu verwerten.
Bayern-Trainer Hansi Flick hat nach der Partie nur lobende Worte für beide Teams übrig: "Das Spiel war sensationell gut. Es war enorm viel Qualität auf dem Platz, es gab viele Torchancen auf beiden Seiten."
Nicht ganz so positiv gestimmt äußerte sich Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels: "Uns hat die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt. Das hätten wir tatsächlich besser machen können."
2019/20, 28. Spieltag - Dortmund-Bayern 0:1
Tore: Joshua Kimmich (43.)
Bayern gewann das Topspiel und kam der 30. deutschen Meisterschaft einen Schritt näher.
Ein Spiel, welches dem Prestige gerecht wurde - und als Spiel eins nach der Corona-Pause auch Brisanz mitbrachte. Das Topspiel blieb spannend bis zum Ende und bot bainahe 90 Minuten Aktion. Der Lucky Punch gelang allerdings dem Rekordmeister - mit einem Traumtor von Joshua Kimmich.
BVB-Spieler Mats Hummels gibt sich im Meisterschafftsrennen geschlagen. "Ich denke, damit sind alle anderen Mannschaften raus. Wir müssen auf drei Ausrutscher in sechs Spielen hoffen. Sollte sich irgendeine Chance ergeben, wollen wir da sein."
Zudem äußerte sich Siegestorschütze Joshua Kimmich zum Titelkampf: "Wir haben ein gutes Polster auf Dortmund. Für sie wird es mental schwierig, da dran zu bleiben."
2018/19, 28. Spieltag - Bayern-Dortmund 5:0
Tore: Hummels (10.), Lewandowski (17., 89.), Martinez (40.), Gnabry (43.)
Der BVB verlor die Tabellenführung und bekam in München die Hütte voll.
Der FC Bayern München präsentierte sich gnadenlos. Dortmund zeigte sich komplett überfordert und die Bayern blieben bis zum Schlusspfiff hungrig. Nach diesem Spiel stand Bayern einen Punkt vor den Schwarz-Gelben.
Marco Reus zeigte sich fassungslos nach der 5:0 Pleite: "Wir haben katastrophal gespielt, haben katastrophal verteidigt. Ich habe keine Erklärung dafür, wir hatten null Druck. Wir müssen knallhart analysieren. So dürfen wir nicht auftreten. Bayern ist kein Karnevalsverein."
Allen voran Doppeltorschütze Robert Lewandowski war zufrieden mit dem Spielverlauf: "Ich freue mich sehr, dass wir heute richtig gut gespielt haben. Wir haben starken Fußball in der ersten Halbzeit gezeigt."
2017/18, 11. Spieltag - Dortmund-Bayern 1:3
Tore: Bartra (88.) bzw. Robben (17.), Lewandowski (37.), Alaba (67.)
Alaba traf bei wichtigem Auswärtssieg im Signal Iduna Park, während die Bayern ihre Führung an der Tabellenspitze weiter ausbauen konnten.
Dortmund schaffte es trotz vieler Chancen nicht, das Spiel spannend zu gestalten. Die Bayern zeigten sich eiskalt und nutzten ihre Möglichkeiten. Starstürmer Robert Lewandowski traf sehenswert per Hacke. Der österreichische Nationalspieler David Alaba machte mit seinem 3:0 den Deckel drauf.
BVB-Coach Peter Bosz begründete die bittere Heim-Niederlage: "Bayern war in der ersten Halbzeit die klar überlegene Mannschaft. Wir sind nur hinterhergelaufen, wir waren zu weit weg vom Mann. Wir hatten uns vorgenommen, sehr kompakt zu spielen, aber das hat in der ersten Halbzeit nicht geklappt."
Bayern-Stürmer Robert Lewandowki präsentierte sich euphorisch: "Wir haben heute richtig gut gespielt. Es war ein sehr offensives Spiel, beide Mannschaften hatten viele Chancen. Aber wir haben drei Tore geschossen. Das war ein wichtiger Sieg, wir haben gezeigt, dass wir in guter Form sind."
2015/16, 25. Spieltag - Dortmund-Bayern 0:0
Eine Spannende erste Hälfte wurde nicht mit Toren belohnt. In der zweiten Halbzeit hatte Bayern alle Karten in der Hand, schaffte es aber nicht an Roman Bürki vorbei.
Die Bayern blieben fünf Zähler vor dem BVB. Dortmund schaffte es nur, einen Punkt im Ruhrgebiet zu lassen und konnte den Abstand auf den Rekordmeister nicht verkürzen. Trotz vieler Chancen in Halbzeit eins endete das Spiel torlos.
Bayern-Kapitän Philipp Lahm äußerte sich wie folgt: "Wir hatten in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen, hatten das Spiel besser unter Kontrolle. Man hat gesehen, dass zwei richtige Spitzenteams aufeinander getroffen sind. Es hätte auch 2:2 ausgehen können."
Dortmund-Cheftrainer Thomas Tuchel hatte nur lobende Worte für seine Mannschaft übrig. "Ich fand, dass wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Ein Tor hätte uns ermutigt und das Stadion nochmal komplett emotionalisiert. Defensiv haben wir nie die Ordnung verloren und offensiv verteidigt. Unter dem Strich steht ein 0:0, ich bin sehr glücklich, was die Mannschaft abgeliefert hat."
2015/16, 8. Spieltag - Bayern-Dortmund 5:1
Tore: Müller (26., 35.), Lewandowski (46., 58.) Götze (66.) bzw. Aubameyang (36.)
Müller und Lewandowski entschieden die Top-Party. Der BVB musste hingegen eine richtige Klatsche einstecken.
Die Bayern ließen den Schwarz-Gelben keine Chance und gewannen mit 5:1. Sowohl Müller als auch Lewandowski trafen doppelt. Dortmund konnte den Abstand auf die Spitze nicht verkürzen.
Startrainer Pep Guardiola nach der Partie: "Wir haben das erste Tor gemacht, ohne vorher viele Chancen zu haben. Damit ist unsere Spielweise viel ruhiger geworden. Mit einem 2:1 wäre es in der zweiten Halbzeit gegen Dortmund schwer geworden."
Dortmund Trainer Thomas Tuchel erklärte die Gründe für das Debakel. "Wir haben am Anfang fast alles richtig gemacht, aber schon da hatten wir im letzten Drittel nicht die Konsequenz, die die Bayern später ausgezeichnet hat. Wir müssen zurückkommen zu mehr Bissigkeit und Aufmerksamkeit."
2013/14, 30.Spieltag - Bayern Dortmund 0:3
Tore: Mkhitaryan (20.), Reus (49.), Hofmann (56.)
Bayern ging an jenem Band als bereits feststehender Meister im eigenen Stadion unter. Der BVB zeigte keine Gnade gegenüber unmotivierten Münchnern.
Der FCB musste die erste Heimniederlage nach 26 Spielen hinnehmen. Der Rekordmeister trat lustlos und ohne Rückgrat auf. Doch damit nicht genug: Manuel Neuer musste in der Pause verletzungsbedingt das Spiel verlassen und Rafinha kassierte glatt Rot.
Trotz der Niederlage standen die Bayern schon seit dem 27. Spieltag als Meister fest und holten damit das zweite Mal in Folge die Schale.
Jürgen Klopp hatte nur lobende Worte für seine Mannschaft übrig: "Wir haben das gegen den Ball sehr gut gemacht. Bei eigenem Ballbesitz hätten wir es noch besser machen können. Wenn man Bayern München 3:0 schlägt, dann ist eigentlich alles perfekt."
Bayern-Coach Pep Guardiola versuchte die Gründe für das Scheitern zu erklären: "In der 1.Halbzeit haben wir nicht zu unserem Spiel gefunden. Wir haben auch die 2.Halbzeit gut begonnen, sind aber dann doch abgefallen. Ich glaube, dass es ein Problem ist, dass wir die Bundesliga gewonnen haben."
2013/14, 13. Spieltag - Dortmund-Bayern 0:3
Tore: Götze (66.), Robben (85.), Müller (87.)
Bayern blieb auch im 38. Bundesligaspiel in Folge ungeschlagen. Auch die starken Dortmunder konnten im Signal Iduna Park keine Punkte holen.
Ex-Dortmunder Mario Götze leitete das Unheil mit seinem 1:0-Führungstreffer ein. Der BVB lieferte einen starken Kampf, konnte aber keinen Profit aus seinen Chancen schlagen und verlor am Ende verdient. Die Bayern behielten im vorentscheidenden Duell um die Herbstmeisterschaft die Oberhand und holten wichtige drei Punkte.
Jürgen Klopp erklärte, wie es zu der am Ende klaren Niederlage kommen konnte: "Die Höhe ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Das zweite und dritte Tor waren nicht mehr entscheidend. Die Bayern waren geduldig. Wir hatten gute Chancen, davon müssen wir natürlich einen machen."
Bayern-Trainer Pep Guardiola freute sich und hatte auch lobende Worte für den Gegner: "Wir sind zufrieden, weil wir gegen die beste Kontermannschaft der Welt gewonnen haben."
2012/13, 32. Spieltag - Dortmund-Bayern 1:1
Tore: Großkreutz (11.) bzw. Gomez (23.)
Die Kostprobe auf das Champions-League-Finale endete mit einem Unentschieden. Der Meister und der Vizemeister trennten sich im nicht ganz so hochklassigen Klassiker mit 1:1.
Bayern und Dortmund im Schongang Richtung Wembley: Weder der sichere Deutsche Meister noch der zweitplatzierte BVB gingen das letzte Risiko ein und versuchten ihre letzten Kräfte für das anstehende Champions-League-Finale zu sparen.
Ein Spiel für die Geschichtsbücher war es auf jeden Fall nicht, dafür haben einfach die Topspieler und die Dramatik gefehlt.
2011/12, 30. Spieltag - Dortmund-Bayern 1:0
Tor: Lewandowski (77.)
Die Borussia machte den zweiten Meistertitel in Folge so gut wie fix. Am Ende blieben die Bayern im Topspiel ohne eigenes Tor.
Beim BVB erzielte Robert Lewandowski den Siegtreffer, während Arjen Robben beim Rekordmeister kurz vor Schluss einen Elfmeter vergab. Mit dem Sieg im Klassiker schafften es die Schwarz-Gelben, sich mit sechs Punkten ein ordentliches Polster auf die Bayern zu verschaffen.
Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner wusste, ist das Gewicht dieser deutschen Meisterschafft. Immerhin war es letzte Spielzeit, in der ein anderes Team als der FC Bayern München die Schale holte.
2011/12, 13.Spieltag - Bayern-Dortmund 0:1
Tor: Götze (64.)
Dortmund gewann in München und verkürzte den Vorsprung auf den Rekordmeister auf gerade einmal zwei Punkte. Damit fingen sich die Bayern bereits am 13. Spieltag die dritte Niederlage ein.
Nach der letzten Saison war der BVB wieder zurück im Meisterschaftsrennen und machte den Kampf um die Spitze wieder spannend. Im Topspiel konnte sich Dortmund dank einem Tor von Youngster Mario Götze durchsetzen. Es war ein sehr taktisch geführtes Spietzenspiel, welches gegen Ende deutlich mehr Fahrt aufnahm.
2002/03, 12. Spieltag - Bayern-Dortmund 2:1
Tore: Santa Cruz (62.), Pizzaro (66.) bzw. Koller (7.)
Dortmund gab den bereits sicher geglaubten Sieg innerhalb von vier Minuten aus der Hand, während die Bayern ihre Tabellenführung auf fünf Punkte ausbauen konnten.
Es war ein turbulentes Spiel, welches am Ende knapp an die Bayern ging. Kultspieler Claudio Pizzaro erzielte das entscheidende Tor und legte damit den Grundstein für den Erfolg.
2000/01, 28. Spieltag - Dortmund-Bayern 1:1
Tore: Bobic (52.) bzw. Santa Cruz (6.)
Tabellenführer Bayern München erkämpfte sich auswärts in Dortmund ein knappes 1:1.
In einem extrem umkämpften und hart geführten Spiel lieferte Schiedsrichter Hartmut Strampe eine schwache Partie ab. Zu keinem Zeitpunkt hatte er die Kontrolle über das Spiel und verteilte im Laufe der Partie drei Rote und 11 Gelbe Karten.
Am Ende zählte das Unentschieden und die Bayern hielten den BVB auf einem Punkt Abstand.