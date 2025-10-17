Bayern vs. BVB: Das ewige Duell um Deutschlands Nummer eins

Am Samstag ist es wieder soweit! Um 18:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) kommt es in München zum deutschen Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund.

Das Spiel bringt wie so oft Brisanz, Spannung und Tradition mit und wird von Fans auch gerne als "deutscher Clásico" bezeichnet. Vincent Kompany konnte in seiner Amtszeit als Bayern-Trainer in diesem Prestige-Duell noch keinen Sieg einfahren und musste sich gegen den BVB im vergangenen Jahr zweimal mit einem Remis zufriedengeben.

Zum aktuellen Zeitpunkt führen die Bayern ungeschlagen und ohne Punktverlust mit 18 Punkten die Tabelle vor dem BVB an, die mit 14 Punkten auf Platz zwei stehen. Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass sich diese beiden Klubs als Nummer eins und zwei Deutschlands begegnen.

In den vergangenen 25 Jahren haben sich Bayern und Dortmund schon das eine oder andere Duell von Platz eins und zwei aus geliefert. LAOLA1 präsentiert die 16 Duelle, in welchen die Prestige-Klubs die Plätze eins und zwei besetzten.