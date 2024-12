Julia Magerl hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Bundesligisten RB Leipzig am Mittwoch bis Ende Juni 2027 verlängert.

Die 21-jährige Abwehrspielerin, die bisher viermal für das ÖFB-Nationalteam im Einsatz war, stand in dieser Saison in allen zwölf Pflichtspielen ihres Klubs in der Startformation.

Die Steirerin spielt seit ihrem Wechsel im Sommer 2023 von Sturm Graz für den aktuell Tabellensiebenten aus Sachsen, bei denen in der Herren-Profimannschaft mit Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald drei weitere Österreicher unter Vertrag stehen.