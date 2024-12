Der FC Red Bull Salzburg ist ab der Saison 2025/26 in der ADMIRAL Frauen Bundesliga vertreten.

Möglich wird dies durch eine Spielgemeinschaft mit dem FC Bergheim. Diese tritt unter dem Namen "FC Red Bull Salzburg Frauen" an. Die sportliche und operative Leitung des Teams wird in den Händen des FC Red Bull Salzburg liegen, wie es in einer Aussendung heißt. Laut den "Salzburger Nachrichten" bleibt der Spielort der Bergheimer Sportplatz.

Der FC Red Bull Salzburg und der langjährige Erstligist FC Bergheim verkündeten im Jahr 2022 den Start einer Kooperation. Mit der Saison 2023/24 wurde ein U16-Team etabliert. Seit dem Jahr 2024 gibt es eine U20-Auswahl, die an der ÖFB Frauen Future League teilnimmt. Ab 2025 sind die "Bullen" dann auch in der höchsten Spielklasse vertreten.

Talente sammelten bereits Bundesliga-Minuten

"Unsere jungen Spielerinnen haben sich in dieser kurzen Zeit bereits derart weiterentwickelt, dass mehrere von ihnen schon diesen Herbst als Stammspielerinnen im Bundesligateam des FC Bergheim im Einsatz waren. Jetzt haben wir uns das Ziel gesetzt, diese Talente dort noch besser zu etablieren, weshalb nun und in Absprache mit unserem Kooperationspartner FC Bergheim der richtige Zeitpunkt für diesen nächsten Schritt gekommen ist", sagt Bernd Winkler, Leiter Frauenfußball.

Sara Grabovac (15) und Alessia Pamminger (16) starteten 2023/24 im U16-Team und erhalten mittlerweile regelmäßige Einsätze beim FC Bergheim in der ADMIRAL Frauen Bundesliga. Weitere Talente aus dem U20-Team durften ebenfalls bereits Bundesliga-Luft schnuppern.

Der FC Bergheim ist aktuell Fünfter in der ADMIRAL Frauen Bundesliga. Die U20 liegt in der Future League zwei Zähler hinter Spitzenreiter spusu SKN St. Pölten Rush auf Platz zwei. Die U16 nimmt an der SFV-U14 Sparkassenliga der Burschen teil und schloss die Herbstsaison auf Rang fünf ab.

"Ein wenig Wehmut dabei"

Bianca Neubauer, Obfrau des FC Bergheim, zur Ausweitung der Partnerschaft mit dem FC Red Bull Salzburg: "Natürlich ist ein wenig Wehmut dabei, wenn man etwas Liebgewonnenes aus den Händen gibt. Aber es freut uns sehr, dass die Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner weiter ausgebaut wird und der FC Red Bull Salzburg eine noch wichtigere Rolle in unserer Spielgemeinschaft einnimmt. Mit dieser tollen Partnerschaft auf Augenhöhe setzen wir gemeinsam die nächsten Schritte in die Zukunft für den Frauenfußball in Salzburg."

"Wie schon bei unserem Einstieg angekündigt, haben wir mit dem FC Red Bull Salzburg im Bereich Frauenfußball ruhig und wohlüberlegt einen Schritt nach dem anderen gemacht und starten ab Sommer auf einer neuen Ebene. Unser Ziel war und ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der talentierte junge Frauen ihre Fähigkeiten entwickeln und ihre Träume verwirklichen können. Wir möchten den Frauenfußball in unserer Region weiter stärken und einen positiven Beitrag zur Förderung des Sports leisten", sagt FC Red Bull Salzburg-CEO Stephan Reiter.

Die Salzburger stellen ab der Saison 2025/26 also drei Frauenteams. Die FC Red Bull Salzburg U16w spielt in der SFV-U14 Sparkassenliga gegen Burschenteams. Die FC Red Bull Salzburg U20w ist in der ÖFB Frauen Future League im Einsatz. Neu sind die FC Red Bull Salzburg Frauen, die in der ADMIRAL Frauen Bundesliga an den Start gehen werden.

