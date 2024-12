Die österreichischen Fußball-Nationalspielerinnen Verena Hanshaw und Isabelle Kresche sind am Mittwoch mit AS Roma in der Champions League vorzeitig ausgeschieden.

Die beiden kamen bei einer 1:6-Niederlage beim VfL Wolfsburg nicht zum Einsatz. Durch die klare Niederlage haben die Römerinnen das direkte Duell mit den Deutschen verloren und können in Gruppe A nicht mehr einen der beiden Aufstiegsplätze erreichen.

Neben Wolfsburg steigt das in fünf Spielen makellose Lyon auf. Die Französinnen besiegen Galatasaray klar mit 6:0.