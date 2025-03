Die Frauen des FK Austria Wien besiegen den USV Neulengbach im Nachtrag der 17. Runde der ADMIRAL Frauen Bundesliga mit 5:0.

Bereits zur Pause ist das Auswärtsteam mit 2:0 in Führung, schon in der ersten Spielminute bringt Verena Volkmer die Austria in Front, Lena Triendl erhöht in Minute 15.

Nach der Pause machen die Wienerinnen das Ergebnis noch deutlich, Dominique Bruinenberg (70.), erneut Verena Volkmer (75.) und Virginia Kirchberger (80.) erzielen den 5:0-Endstand.

In der Tabelle kommen die "Veilchen" dadurch wieder bis auf zwei Punkte an Leader St. Pölten heran. Am kommenden Spieltag treffen die beiden Teams in Favoriten im Schlager der Runde aufeinander.