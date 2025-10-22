Violette Erkenntnisse nach dem Youth-League-Start

"Das Unentschieden nehmen wir gerne mit", sagt Akademieleiter Manuel Takacs nach dem 1:1 der Wiener Austria im Youth-League-Hinspiel gegen Maccabi Haifa.

Alle 584 Anwesenden im ausverkauften Akademie-Stadion der Veilchen waren unisono der Ansicht, dass die Gastgeber mit dem Remis gut leben können.

Schwacher Start

Nach zwölf Jahren feierte der violette Nachwuchs seine Rückkehr aufs internationale Parkett. Die Nervosität war allen anzumerken. Dementsprechend verlief dann auch die Anfangsphase der Partie.

"Es war eine gewisse Spannung spürbar, nicht nur bei den Spielern, sondern im ganzen Umfeld. Das war am Anfang zu merken, wir waren mutlos", erkennt Trainer Max Uhlig.

Die kompromisslos hoch anpressenden Israelis brachten die FAK-Youngster immer wieder in Verlegenheit. "Sie waren im Kopf befreiter als wir", sagt Takacs.