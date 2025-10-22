Violettes Remis zum Youth-League-Start

Der FK Austria Wien kommt im Hinspiel der 2. Runde in der UEFA Youth League gegen Maccabi Haifa zu einem 1:1.

Die 584 Zuseher im restlos ausverkauften Akademie-Stadion der Veilchen sehen zunächst drückend überlegene Gäste aus Israel.

Zwei Elfer, zwei Tore

Kapitän Darzi bringt Maccabi in der 15. Minute aus einem Foul-Elfmeter dann auch verdient in Führung.

Die Violetten kommen mit Fortdauer der ersten Hälfte mit dem aggressiven Pressing ihres Gegners aber immer besser zurecht.

In der 37. Minute holt Hasan Deshisku, der elf Minuten zuvor für den verletzten Marcel Stöger ins Spiel gekommen war, einen Elfmeter heraus. Filip Lukic behält die Nerven und trifft zum Ausgleich (38.).

Leistungssteigerung nach der Pause

Nach dem Wiederanpfiff zeigt die U19-Auswahl des FAK eine klare Leistungssteigerung und sich deutlich kombinationsfreudiger, schließen immer wieder aus der Distanz ab, die ganz großen Chancen bleiben aber aus.

Maccabi wiederum taucht einige Male gefährlich vor dem Tor von Goalie Stefan Blazevic auf, der sich mehrmals auszeichnen kann.

Letztlich können die Jung-Veilchen mit dem Remis durchaus zufrieden sein. Das Rückspiel steigt am 5. November auf neutralem Boden ohne Zuschauer im ungarischen Györ.