Liverpool zwingt die Königlichen in die Knie

Am vierten Spieltag der UEFA Champions League empfängt Liverpool an der Anfield Road Real Madrid.

In einer intensiven Partie sichert ein Kopfballtreffer von Alexis Mac Allister (61.) den Hausherren den knappen 1:0-Sieg.

Durch den Erfolg schließt die Elf von Arne Slot punktemäßig zu den Madrilenen auf; beide Teams halten nun bei neun Zählern auf den Plätzen sechs (Liverpool) und fünf (Real) der Ligaphase und bleiben damit auf Kurs für die K.-o.-Runde.

Courtois hält die Null in Hälfte eins

Die erste Halbzeit im ausverkauften Anfield bleibt torlos, obwohl sich beide Mannschaften Chancen erarbeiten.

Liverpool agiert aktiver und prüft Real-Schlussmann Thibaut Courtois mehrfach, vor allem durch Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai, dessen Versuche (27., 37., 43.) allesamt pariert werden.

Die Gäste-Elf von Trainer Xabi Alonso verzeichnet zwar mehr Ballbesitz und setzt durch Konter Akzente, doch die Abschlüsse von Kylian Mbappe (17.) und Aurelien Tchouameni (27.) finden nicht ins Ziel.

Kurz vor dem Pausenpfiff muss sich auch Liverpools Torhüter Giorgi Mamardashvili bei Schüssen von Jude Bellingham und Arda Güler (45.) auszeichnen. Eine strittige Szene im Strafraum der Madrilenen wird nach Überprüfung durch den Videoassistenten in der 33. Minute nicht als strafstoßwürdig bewertet.

Mac Allister bricht den Bann

Nach Wiederanpfiff erhöht Liverpool den Druck und wird vor allem durch Eckbälle gefährlich.

Einen Kopfball von Virgil Van Dijk kann Courtois noch entschärfen (47.), doch in der 61. Minute ist der belgische Schlussmann geschlagen: Nach einer Freistoßflanke von Dominik Szoboszlai steigt Alexis Mac Allister am höchsten und köpft wuchtig zum entscheidenden 1:0 für die Hausherren ein.

Die Truppe von Xabi Alonso bemüht sich um eine Antwort, findet aber kaum ein Durchkommen gegen die gut organisierte Defensive der Engländer. Die beste Gelegenheit auf den Ausgleich vergibt erneut Mbappe, dessen Schuss am Tor vorbeigeht (75.).

In der Schlussphase drängt Liverpool auf die Vorentscheidung, doch sowohl der eingewechselte Cody Gakpo als auch Mohamed Salah scheitern am überragenden Courtois (87.).

Wichtiger Sprung in der Tabelle

Mit dem hart erkämpften Heimsieg macht Liverpool einen wichtigen Sprung in der Tabelle der Ligaphase und klettert von Rang zehn auf sechs.

Beide Traditionsklubs bleiben damit voll im Rennen um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Der österreichische Legionär David Alaba fehlt im Kader von Real Madrid.

Real-Stadtrivale Atletico fährt einen 3:1-Heimsieg über Union St. Gilloise ein. Juventus kommt daheim gegen Sporting Lissabon nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.