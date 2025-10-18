WSG Tirol WSG Tirol WSG FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
Heute 17:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: WSG Tirol - Austria Wien

In Runde zehn der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Duell zwischen der WSG Tirol und dem FAK. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: WSG Tirol - Austria Wien
Textquelle: © LAOLA1.at
Kommentare

Die Wiener Austria gastiert an Spieltag zehn der ADMIRAL Bundesliga bei der WSG Tirol (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Tiroler belegen mit neun Punkten den zehnten Tabellenrang und es scheint, als würde man auch heuer um den Klassenerhalt kämpfen. Die Semlic-Elf musste sich zuletzt auswärts der SV Ried mit 0:2 geschlagen geben.

Anders die Favoritner, die ihre anfänglichen Schwierigkeiten abgeschüttelt haben und nun voll in der Saison angekommen sind. Nach vier Siegen in Folge inklusive 3:1-Derbyerfolg verlor der FAK allerdings vor der Länderspielpause wieder: Gegen Blau-Weiß Linz setzte es daheim ein 0:1. Damit hält die Wiener Austria bei 13 Zählern und Platz fünf.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

Die 25 denkwürdigsten Ungarn der letzten 30 Bundesliga-Jahre

Barnabás Varga
Péter Halmosi

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

"Auf dem richtigen Weg": Austria visiert gegen WSG drei Punkte an

"Auf dem richtigen Weg": Austria visiert gegen WSG drei Punkte an

Bundesliga
14
VAR-Erhalt? So stehen Pacult, Stöger, Helm und Co. dazu

VAR-Erhalt? So stehen Pacult, Stöger, Helm und Co. dazu

Bundesliga
"Schlimmster Moment": Handl spricht erstmals über Viruserkrankung

"Schlimmster Moment": Handl spricht erstmals über Viruserkrankung

Bundesliga
24
Pacult feiert Comeback bei WAC gegen Ried

Pacult feiert Comeback bei WAC gegen Ried

Bundesliga
2
Gastspiel bei der alten Liebe: Kühbauer feiert Comeback beim LASK

Gastspiel bei der alten Liebe: Kühbauer feiert Comeback beim LASK

Bundesliga
7
Schröder? Salzburg erwartete gewisse Loyalität

Schröder? Salzburg erwartete gewisse Loyalität

Bundesliga
31
Zwei Abgänge! Rapid nimmt Änderungen an Trainerteam vor

Zwei Abgänge! Rapid nimmt Änderungen an Trainerteam vor

Bundesliga
62
Kommentare

Kommentare

Fußball Admiral Bundesliga FK Austria Wien Stephan Helm WSG Tirol Philipp Semlic