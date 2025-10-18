Bundesliga heute: WSG Tirol - Austria Wien
In Runde zehn der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Duell zwischen der WSG Tirol und dem FAK. LIVE-Infos:
Die Wiener Austria gastiert an Spieltag zehn der ADMIRAL Bundesliga bei der WSG Tirol (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Tiroler belegen mit neun Punkten den zehnten Tabellenrang und es scheint, als würde man auch heuer um den Klassenerhalt kämpfen. Die Semlic-Elf musste sich zuletzt auswärts der SV Ried mit 0:2 geschlagen geben.
Anders die Favoritner, die ihre anfänglichen Schwierigkeiten abgeschüttelt haben und nun voll in der Saison angekommen sind. Nach vier Siegen in Folge inklusive 3:1-Derbyerfolg verlor der FAK allerdings vor der Länderspielpause wieder: Gegen Blau-Weiß Linz setzte es daheim ein 0:1. Damit hält die Wiener Austria bei 13 Zählern und Platz fünf.
