Sturm und LASK remisieren in Testspielen gegen Zweitligisten

Kein Sieg für Tabellenführer Sturm im Testspiel!

Bereits am Vormittag testet Meister Sturm gegen Zweitligist ASK Voitsberg. Die beiden steirischen Vereine trennen sich 1:1. Youba Koita erzielt den Treffer der Grazer in der 67. Spielminute.

"Es war für uns wichtig im Spielrhythmus zu bleiben. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, das ist uns heute zwar leider nicht gelungen, aber es war ein guter Test, um weiter Minuten zu sammeln. Das Ergebnis ist heute eher nebensächlich gewesen", bilanziert Trainer Jürgen Säumel.

SK Sturm Graz: Khudyakov - Soglo, Geyrhofer, Aiwu, Karic (21. Haider), Lavalee (80. Karner), Hierländer (80. Burger), Yalcouye (46. Scharmer), Gurmann (60. Koita), Camara (60. Sumbu), Jatta (60. Osayantin)

Am Nachmittag (14 Uhr) ist noch der momentan punktgleiche FK Austria Wien gegen den First Vienna FC im Einsatz.

Altach siegt, LASK remisiert

Der SCR Altach feiert einen 3:1-Erfolg über den Schweizer Erstligisten FC Winterthur. Die Tore der Vorarlberger erzielen Lukas Fadinger (55.), Lukas Fridrikas (66.) und Tamar Crnkic (78.).

Bitter für die Altacher: Florian Dietz fällt bereits in der zweiten Minute unglücklich auf die Schulter und kann nicht weitermachen. Eine MRT-Untersuchung soll am Wochenende Auskunft über die Schwere der Verletzung geben.

SCR Altach: Helac - Bähre (46. Madritsch), Dietz (2. Gebauer), Lukacevic (46. Ouedraogo), Kaiba (62. Milojevic), Fridrikas (74. Mustapha), Koller (62. Noode), Estrada (62. Gugganig), Ingolitsch (74. Crnkic)

Der LASK und Aufstiegskandidat Ried trennen sich 1:1. Tchicamboud trifft in der 28. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Linzer.

Startelf LASK: Schützenauer – Ljubic, Andrade, Ziereis, Michael – Danek, Jovicic, Horvath, Lang – Mustapha, Entrup.

