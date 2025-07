Die SV Oberbank Ried hat ihre Trikots für die kommende Saison in der ADMIRAL Bundesliga vorgestellt.

Wie die "Wikinger" am Mittwoch bekanntgeben, setzt man in der Saison 2025/26 zu Hause auf Längsstreifen in den Farben Grün und Schwarz und setzt damit konsequent den Weg der eigenen Tradition fort.

Auswärts werden die Oberösterreicher - wie in der vergangenen Spielzeit - in Gelber Dress mit weißer Hose an den Start gehen.

Trikot erstmals im Test gegen Dynamo zu sehen

Zudem ist auf beiden Trikots nun erneut das traditionelle Logo der Rieder zu sehen, ohne Hauptsponsor Oberbank, der dafür als Brustsponsor fungiert.

Erstmals zu sehen wird die neue Wäsch' der Innviertler, die mit Ausrüster hummel gemeinsam gestaltet wurde, im Testspiel gegen Dynamo Dresden am 5. Juli um 16 Uhr in Windischgarsten.

"Das neue Heimtrikot wurde in einem Designprozess mit hummel und der Oberbank entwickelt. Es war unser gemeinsamer Anspruch, dass dabei die Tradition unseres Vereins bestmöglich zum Ausdruck gebracht wird. Auch die Wünsche unserer Mitglieder sind in die neuen Dressen eingeflossen. Jeder Spieler, der dieses Trikot trägt, muss bereit sein, immer 110 Prozent für die SV Oberbank Ried, für unsere Stadt und für unsere Fans zu geben", sagt Tim Entenfellner, Leiter Marketing und Sponsoring der Rieder.

Die Rieder sind wieder da! Unsere Trikots für die Rückkehr in die Bundesliga! 💥⚫🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/4UjASl04lF — SV Ried 1912 (@svried1912) July 2, 2025

Die besten Bilder: Meister-Party in Ried!