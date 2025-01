Liefering-Spieler Tim Trummer lief beim 0:6 im Testspiel gegen den FC Bayern München bereits für den FC Red Bull Salzburg auf (Spielbericht >>>).

In Zukunft wird der 19-jährige Youngster auch fester Bestandteil der "Bullen" sein. Wie der einstige Serienmeister am Dienstag bekannt gibt, wechselt Trummer vom FC Liefering zum Bundesligisten. Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2028.

Trummer spielte seit Sommer 2018 in Salzburg und durchlief sämtliche Altersklassen des Vereins. Er kam in der U15, U16 und U18 der Red Bull Akademie zum Einsatz. In der UEFA Youth League stehen 14 Einsätze in seiner Vita.

Im Sommer 2023 wechselte Trummer schließlich zu den Lieferingern, für die er 39 Partien bestritt. Vorerst wird er aber nicht in der Bundesliga auflaufen. Wie die "Bullen" mitteilen, bleibt Trummer als Kooperationsspieler noch bei Liefering.