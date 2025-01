Leihabbruch? Fragezeichen um Salzburger Liverpool-Juwel

Wie geht es mit Stefan Bajcetic weiter?

Es war ein äußerst durchwachsener Herbst, den der 20-jährige Spanier auf Leihbasis beim FC Red Bull Salzburg erlebt hat.

Unter großen Vorschusslorbeeren hatte das Mittelfeld-Juwel des FC Liverpool im Sommer 2024 in der Mozartstadt angeheuert - genau wie sein Kollege Bobby Clark blieben die "Reds"-Toptalente den Erwartungen nicht nur schuldig, sondern erlebten im Trikot der "Bullen" einen Horror-Herbst.

Nach dem Aus von Coach Pep Lijnders und den Verpflichtungen von Neo-Sportchef Rouven Schröder und Cheftrainer Thomas Letsch blieb in Wals-Siezenheim zuletzt kein Stein auf dem anderen.

LaLiga statt Mozartstadt?

Während mit Karim Onisiwo bereits eine namhafte Personalie unter Vertrag genommen wurde (alle Infos >>>), könnte sich neben dem Abschied von Stürmer Fernando (alle Infos >>>) noch ein weiterer Abgang anbahnen. Stefan Bajcetic könnte seine Zelte in Salzburg vorzeitig abbrechen.

Die Berichte rund um die Zukunft des zentralen Mittelfeldspielers widersprechen sich - während die "Mail Sport" am Montag schrieb, dass der FC Liverpool Bajcetic wie geplant erst nach Ablauf des Leih-Engagements im Sommer zurückbeordern will, berichtet Transfer-Guru Fabrizio Romano von einem vorzeitigen Abbruch des Deals.

Stattdessen soll der Youngster kurz vor einem erneuten Leihwechsel zu Real Betis Sevilla in die spanische LaLiga stehen. Die Verhandlungen mit dem Klub aus seiner Heimat sollen bereits fortgeschritten sein.

Bajcetic stand in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 18-mal für die "Bullen" am Platz, ein Tor oder eine Vorlage gelangen ihm nicht. In der Startelf konnte sich der U21-Nationalspieler nicht festspielen.

