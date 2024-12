Eine gelungene Weihnachtsüberraschung für alle Fans der Mozartstädter!

Der FC Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Maurits Kjaergaard langfristig verlängert. Das ursprünglich bis 2026 gültige Arbeitspapier des Dänen wurde vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert.

Der 21-jährige Däne, der im Moment an einer Sprunggelenksverletzung laboriert, ist im Sommer 2019 von Lyngby BK nach Salzburg gewechselt. Seit 2021 zählt er zum Bundesligakader der "Bullen". Im Mittelfeldzentrum gehört der 21-Jährige zu den wichtigsten Spielern, auch unter Neo-Cheftrainer Thomas Letsch soll er demnach eine zentrale Rolle einnehmen.

„Maurits ist einer unserer absoluten Führungsspieler, sein Ausfall im Herbst hat uns natürlich wehgetan. Aber wir sehen, wie hart er an seinem Comeback arbeitet, und sind zuversichtlich, dass seine Rückkehr nicht allzu weit entfernt ist. Dabei ist die vorzeitige Vertragsverlängerung ein klares Statement von beiden Seiten, worüber wir uns sehr freuen", meint Geschäftsführer Sport Rouven Schröder über die Verlängerung.

🇩🇰 OFFICIAL! Maurits Kjaergaard has extended his contract with us until 2028!



An early Christmas present for everyone 🎅 pic.twitter.com/1YNnEis4x7