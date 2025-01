GAK trennt sich von langzeitverletztem Mittelfeldmotor

Der GAK und Markus Rusek gehen getrennte Wege.

Wie die Grazer auf der Vereinswebsite bekanntgeben, hat man sich mit dem 31-jährigen Mittelfeldmotor auf eine einvernehmliche Auflösung des Vertrages geeinigt.

Der gebürtige Wiener ist 2021 zum GAK gestoßen, hat in 79 Spielen 15 Tore erzielt und sieben Assists geliefert. Im vergangenen Jahr hat der Routinier mit Verletzungspech zu kämpfen gehabt: Sein letztes Spiel hat Rusek am 15. März 2024 noch in der zweiten Liga gegen den SV Lafnitz bestritten.

Zwei Talente wechseln leihweise zu Voitsberg

"Rusko ist ein Anführer, wie es im Lehrbuch steht. Sein Kampfgeist und seine Führungsqualitäten sind ein Vorbild für alle jungen Spieler. Ich bin Rusko für sein Engagement beim GAK 1902 sehr dankbar und wünsche ihm nur das Beste für seine Zukunft", wird Sportdirektor Didi Elsneg zitiert.

Es ist nicht die erste Vertragsauflösung 2025 - erst vor wenigen Tagen haben sich die Steirer von Abwehrspieler Michael Lang getrennt.

Ebenfalls verlassen haben den Klub Atsushi Zaizen und Juri Kirchmayr: Die beiden Talente wechseln leihweise bis Sommer zum ASK Voitsberg, wo sie Spielpraxis sammeln sollen.