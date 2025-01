Fitz-Nachfolger? Austria Wien an Japan-Youngster dran

Der FK Austria Wien präsentierte sich im bisherigen Transfer-Winter eher von der zurückhaltenden Seite.

Das große Überraschungsteam des Bundesliga-Herbsts schlug am Spielermarkt noch nicht zu, mit dem Brasilianer Cristiano und Abwehrhaudegen Marvin Martins (alle Infos >>>) gab es für die "Veilchen" bisher bloß zwei Abgänge zu verbuchen.

Langsam aber doch dürfte der Wechselwinter rund um den Verteilerkreis aber doch noch Fahrt aufnehmen - nachdem neben Sommer-Neuzugang Abubakr Barry vor allem Spielmacher Dominik Fitz große Begehrlichkeiten im Ausland geweckt haben soll, bahnt sich im Gegenzug nun die erste Neuverpflichtung an. Ein junger Japaner soll in Wien-Favoriten anheuern.

Olympia-Kicker hoch im Kurs

Wie das japanische Sportmedium "Sponichi" berichtet, soll Ryotaro Araki ganz oben auf der Wunschliste des österreichischen Vize-Herbstmeisters stehen. "Übereinstimmenden Quellen" zufolge habe die Austria den Kashima Antlers, dem Klub des 22-jährigen offensiven Mittelfeldspielers, bereits ein Angebot unterbreitet.

Das vergangene Jahr verbrachte der 1,70-Meter große Rechtsfuß auf Leihbasis beim FC Tokyo, wo er in 31 Spielen sieben Tore und vier Assists lieferte. Bei den Olympischen Spielen von Paris 2024 stand Araki für Japan in allen vier Spielen am Platz, siebenmal durfte der variabel einsetzbare Offensivspieler bereits für die U23-Nationalmannschaft ran.

Bei Erstligist Kashima Antlers hat Araki noch Vertrag bis Jänner 2026. Von "transfermarkt.at" wird sein Marktwert auf eine Millionen Euro taxiert.

