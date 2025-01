Austria-Kicker in Deutschland begehrt

Verliert der FK Austria Wien im Winter einen Stammspieler?

Abubakr Barry wechselte erst im vergangenen Sommer aus Israel zu den Veilchen. Der großgewachsene Sambier entwickelte sich aber prompt zum Stammspieler im Mittelfeld. In der Liga kam der 24-Jährige in 14 Spielen zum Einsatz, in denen er vier Scorer lieferte.

Nach Informationen der "Krone" soll es nun großes Interesse aus der zweiten deutschen Bundesliga für Barry geben. Mit Innenverteidiger Marvin Martins verließ zudem bereits ein Spieler im Winter den Klub und wechselte zu Almere City (Alle Infos >>>).

Huskovic und Meisl mit Abgangsgedanken

Neben Martins sollen auch Muharem Huskovic und Matteo Meisl mit einem Abschied im Winter liebäugeln.

Auch Schlüsselspieler Dominik Fitz hat das Interesse eines Red Bull-Klubs geweckt. >>>

"Dazu strebt Trainer Helm auch nicht nach Veränderungen in der Mannschaft. In der spielfreien Zeit ging es darum, für die Spieler, die mit ihrer Situation nicht glücklich sind, eine Lösung zu finden. Die Gespräche laufen", so Sportdirektor Manuel Ortlechner über die Gerüchte.

Bezüglich Neuzugänge im Winter äußerte sich Ortlechner wie folgt: "Wir schauen uns natürlich um, werden auf dem Transfermarkt aber nicht großartig zuschlagen."

