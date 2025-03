Paul Gartler bleibt dem SK Rapid langfristig erhalten.

Wie die Hütteldorfer am Montag bekannt geben, verlängert der 28-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Wien um zwei weitere Jahre. Damit bleibt er den Wienern bis 2027 erhalten.

Gartler, der seit 2012 für den SK Rapid spielt, geht damit im kommenden Sommer in seine bereits siebte Profisaison für die Hütteldorfer. Er ist hinter Stammtorhüter Niklas Hedl die Nummer zwei im Team von Robert Klauß.

Insgesamt kommt der gebürtige Gleisdorfer wettbewerbsübergreifend auf 48 Einsätze für die erste Mannschaft, in dieser Saison hat er Hedl zwei Mal zwischen den Pfosten vertreten.

Katzer lobt Einstellung: "Ist ein Vorbild"

"Pauli ist seit Jahren ein immens wichtiger Bestandteil in unserer Profimannschaft. Mit seiner Einstellung auf und abseits des Platzes ist er nicht nur ein Führungsspieler, sondern auch ein Vorbild für viele junge Spieler", sagt Markus Katzer, Geschäftsführer Sport beim SK Rapid.

"Die Rolle des Zweier-Tormanns ist keine einfache, aber dafür eine umso wichtigere, wenn es um ein intaktes Teamgefüge geht. Er nimmt diese Aufgabe hervorragend an und verkörpert sie auf eine Art und Weise, wie es nicht besser geht. Wir können uns stets zu 100% auf ihn verlassen, wenn er gebraucht wird, dann ist er da und liefert ab. Daher sind wir sehr froh darüber, dass Pauli den eingeschlagenen Weg mit uns weitergehen möchte", fügt er hinzu.

"SK Rapid ist meine sportliche Heimat"

"Der SK Rapid ist nicht erst in den letzten Jahren zu meiner sportlichen Heimat geworden. Ich weiß, was es bedeutet, dieses Trikot tragen zu dürfen und daher ist es mir ein großes Anliegen, die Werte des Vereins sowie die richtige Einstellung nun auch an jüngere Spieler weitergeben zu können", sagt Paul Gartler, der im Juni 2020 sein Profidebüt für Grün-Weiß gab.

"Jeder der mich kennt weiß, dass es mir immer nur um den Erfolg des Vereins geht, dem werde ich weiterhin alles unterordnen. Sei es, den Konkurrenzkampf im Training hochzuhalten oder als Führungspersönlichkeit in der Kabine voranzugehen, der SK Rapid wird sich weiterhin auf mich verlassen können", ergänzt er.

