Alexander Murillo bleibt dem FC Red Bull Salzburg langfristig erhalten.

Wie die Mozartstädter vermelden, verlängert der 18-jährige Spanier seinen Vertrag bei den "Bullen" vorzeitig bis Juni 2029. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre 2025 ausgelaufen.

In dieser Saison war Murillo ausschließlich bei Zweitligist FC Liefering im Einsatz, wo der Mittelstürmer als Kooperationsspieler fungiert. In vier Spielen konnte der zweifache U16-Nationalspieler Spaniens eine Vorlage beisteuern.

Dazu kam Murillo, der 2022 von seinem Jugendklub Kelme CF in die Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg wechselte, auch in der UEFA Youth League und in der ÖFB-U18-Jugendliga zum Einsatz.

OFFIZIELL: Neuer Vertrag für Alexander Murillo! Der 18-jährige spanische Offensivspieler unterschreibt bis 30. Juni 2029! ✍️ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 19, 2024