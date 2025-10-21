-
NEWS
Austria muss restlichen Herbst auf Youngster verzichten
Der 19-Jährige stand zuletzt immer in der Startelf, wird aber in den nächsten zwei Monaten zum Zusehen verdammt sein.
Der gute Herbst von Sanel Saljic findet ein jähes Ende.
Der 19-jährige Eigenbauspieler der Wiener Austria zog sich beim 3:2-Auswärtssieg gegen die WSG Tirol einen Teileinriss des Syndesmosebandes zu, wie eine Untersuchung nun ergab. Damit wird der offensive Mittelfeldspieler voraussichtlich bis zur Winterpause fehlen.
Saljic stand in den letzten sechs Partien immer in der Startelf, am Tivoli musste er aufgrund der Verletzung aber schon nach 17 Minuten ausgewechselt werden.