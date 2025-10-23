NEWS

"Verwurzelt in Favoriten" - Austria präsentiert "Bezirkstrikot"

Das dritte Trikot der "Veilchen" vereint die Wappen aller 23 Wiener Gemeindebezirke. Mit 1911 Stück erscheint es in limitierter Stückzahl.

"Verwurzelt in Favoriten" - Austria präsentiert "Bezirkstrikot" Foto: © Daniel Shaked
Der FK Austria Wien präsentiert sein neues drittes Trikot.

In Schwarz gehalten vereint die neue Wäsch' der Favoritner die Wappen aller 23 Bezirke der Bundeshauptstadt und geht als "Bezirkstrikot" in den Verkauf.

Ab kommenden Sonntag ist das Trikot erhältlich, mit einer limitierten Stückzahl von 1911 - angelehnt an das Gründungjahr der Austria.

"Geboren im Geiste der Moderne steht Austria Wien seit 1911 für Eleganz und Leidenschaft. Dieses Trikot, in edlem Schwarz gehalten, vereint die Wappen aller 23 Bezirke Wiens – von Floridsdorf bis Favoriten, von Hietzing bis Donaustadt. Es symbolisiert die Vielfalt unserer Stadt sowie die Einzigartigkeit jenes Klubs, der uns alle verbindet. Verwurzelt in Favoriten, spürbar in ganz Wien", heißt es dazu seitens der "Veilchen" in einer Aussendung.

"Jedes Stück ist von 1 bis 1911 durchnummeriert und damit ein Unikat", erklärt die Austria weiter.

So teuer sind die Bundesliga-Trikots in der Saison 2025/26

WSG Tirol: 60,00 Euro
SV Ried: 79,00 Euro

13 Bilder

