WSG Tirol WSG Tirol WSG FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
Morgen 17:00 Uhr
NEWS

"Auf dem richtigen Weg": Austria visiert gegen WSG drei Punkte an

Die Austria will den Ausrutscher gegen Blau-Weiß Linz vergessen machen und nach der Länderspielpause den Kurs in die Meistergruppe halten.

Im Rennen um die Top Sechs steht für die fünftplatzierten Violetten die Reise nach Innsbruck zur WSG Tirol an (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>), ehe zum Abschluss der Hinrunde ein Heimspiel gegen Salzburg wartet.

"In dieser Phase ist es jetzt ganz entscheidend, dass wir brutal scharf bleiben, weil die allermeisten Spiele in unserer Liga sehr knapp sind", meinte Trainer Stephan Helm. Er betonte: "Wir sind in der Meisterschaft auf dem richtigen Weg." Die zuletzt verletzt fehlenden Defensivkräfte Lee Kang-hee und Tin Plavotic könnten in den Kader zurückkehren.

Die Austria hat gegen Wattens fünf der jüngsten sechs Spiele gewonnen. Insgesamt hat die WSG gegen die Wiener Bundesliga-Clubs in nur einem der vergangenen 25 Duelle gesiegt (bei 17 Niederlagen).

Frederiksen mit erstem Einsatz?

WSG-Coach Philipp Semlic forderte von seinem Team mehr Intensität als zuletzt beim 0:2 in Ried: "Wir müssen griffig und scharf sein in den direkten Duellen, das ist die Basis, Zweikampfhärte und Zweikampfstärke. Mit einer Zweikampfquote von 30 Prozent (wie in Ried, Anm.) wirst du kein Spiel gewinnen." Gegen die Austria sei es "sehr, sehr schwer, Tore zu erzielen." Ein Hoffnungsträger ist Rückkehrer Nikolai Baden Frederiksen, der in der zweiwöchigen Pause weiter an seiner Fitness arbeitete.

"Schlimmster Moment": Handl spricht erstmals über Viruserkrankung

Pacult feiert Comeback bei WAC gegen Ried

Gastspiel bei der alten Liebe: Kühbauer feiert Comeback beim LASK

Schröder? Salzburg erwartete gewisse Loyalität

Zwei Abgänge! Rapid nimmt Änderungen an Trainerteam vor

Personalupdate bei Sturm: Trio zurück im Mannschaftstraining

ÖFB-Team in Weltrangliste abgerutscht

