Die Jahrestabelle 2024 der Österreichischen Bundesliga

Das Fußballjahr 2024 in der ADMIRAL Bundesliga ist vorüber, die Jahresbilanz ist da.

Nach zehn Salzburger Titeln in Folge hat sich der SK Sturm den Meisterteller gesichert. Mit dem GAK hat ein zweiter Grazer Klub die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus geschafft, außerdem musste Austria Lustenau nach zwei Jahren den Schritt zurück in die ADMIRAL 2. Liga antreten.

LAOLA1 hat die Jahrestabelle der heimischen Liga ausgewertet. Dabei ist zu erwähnen, dass es statistische Unschärfen zu beachten gilt. Absteiger Lustenau und Aufsteiger GAK sind schon alleine aufgrund der - über das gesamte Kalenderjahr gesehen - weniger absolvierten Spiele am Ende der Tabelle zu finden.

Hinzu kommt, dass Teams aus der Meistergruppe des Frühjahrs - Sturm, Salzburg, der LASK, Rapid, Hartberg und Klagenfurt - über einen Teil des Jahres vermeintlich schwierigere Gegner zu bespielen hatten als jene Mannschaften, die sich für die Quali-Gruppe qualifizierten.

Sturm war das Maß aller Dinge

Doublesieger, die Salzburger Dominanz in der Liga nach Jahren gebrochen, 2024/25 als Winterkönig in die Pause gegangen - es verwundert wenig, dass der SK Sturm Graz nach einem sensationellen Jahr von der Spitze der Jahrestabelle lacht.

66 Punkte konnten die "Schwoazn" 2024 einfahren - und damit acht Zähler mehr als der Zweitplatzierte. Zu Buche stehen auch die meisten Treffer (68) sowie die wenigsten Gegentore aller Teams, die das gesamte Jahr in der Bundesliga verbracht haben (27).

Auswärts gab es in der Liga im gesamten Kalenderjahr nur eine einzige Niederlage - und zwar zum Saisonauftakt 2024/25 in Wien-Hütteldorf (0:1).

Dank Wahnsinns-Lauf auf Rang zwei

Nicht der Liga-Krösus aus Salzburg ist den Grazern am dichtesten auf den Fersen - sondern ausgerechnet die Wiener Austria.

In der Vorsaison performten die "Veilchen" in der Quali-Gruppe, in der aktuellen Meisterschaft legte man vor dem Winter einen beispiellosen Lauf mit acht Siegen in Folge hin: Das bedeutet nicht nur Tabellenplatz zwei, sondern auch den zweiten Rang im Jahres-Ranking. 17 Mal ging "Viola" 2024 als Sieger vom Feld, nur zweimal weniger als Meister Sturm.

Nur der dritte Platz schaut für Red Bull Salzburg heraus - damit ist man im Jahresvergleich sogar noch besser platziert als in der aktuellen Saison.

Sieben Spiele wurden 2024 in der Liga verloren - so viele wie 2021, 2022 und 2023 zusammen. In Zahlen: 22,6 Prozent der Salzburger Bundesliga-Spiele waren 2024 Niederlagen, bei Sturm waren es vergleichsweise nur 9,7 Prozent.

Punktgleich (je 49 Zähler) den vierten Platz teilen sich der WAC und Rapid - wobei die Lavanttaler das bessere Torverhältnis aufweisen. Bitter für die Hütteldorfer: Man hat über das Gesamtjahr die zweitwenigsten Niederlagen hinnehmen müssen (sechs), aber zusammen mit Altach die meisten Unentschieden - gleich 13 Stück.

LASK 2024 knapp vor Blau-Weiß

Das einzige Linzer Derby des Kalenderjahrs geht mit 1:0 an Blau-Weiß - in der Jahrestabelle hat dennoch der LASK die Nase vorne, wenn auch nur knapp.

40 Punkte haben die Athletiker 2024 gesammelt, 20 in jeder der beiden Saisonen. Dass der LASK aktuell nur auf Rang sieben steht, hat auch das Linzer Jahres-Duell noch einmal spannend gemacht, Blau-Weiß hält nämlich bei 38 Punkten.

Die WSG hat zwar ebenso viele Niederlagen wie Austria Klagenfurt (16, das ist der Negativwert) und auch die wenigsten Tore aller Teams, die das gesamte Jahr im Oberhaus verbracht hatten - und trotzdem stehen die Wattener im Jahresvergleich vor der Pacult-Elf.

Das liegt auch daran, dass Klagenfurt die meisten Gegentore aller Mannschaften kassierte, im Frühjahr in der schweren Meistergruppe spielte und im Herbst überhaupt nicht in die Spur gefunden hatte.

Altach mit gleich vielen Siegen wie der Absteiger

Kein gutes Zeugnis wirft auch die Jahrestabelle auf das aktuelle Bundesliga-Schlusslicht SCR Altach.

Im gesamten Kalenderjahr wurden gerade einmal vier (!) Siege in 31 Spielen eingefahren. Das sind gleich wenige volle Erfolge, wie Ländle-Konkurrent und Absteiger Austria Lustenau feiern durfte - in gerade einmal 15 Spielen. Altach teilt sich zudem die Unentschieden-Krone mit Rapid, das ergibt in Summe nur 25 Zähler.

Austria Lustenau war 2024 ebenfalls keine Macht - zeigte sich im Vergleich zum desolaten Herbst aber im Frühjahr punktemäßig verbessert, der Abstieg konnte mit 18 Zählern in 15 Spielen aber nicht mehr abgewendet werden. Das Torverhältnis (14:18) weist darauf hin, dass Spektakel bei Lustenauer Beteiligung eher Mangelware waren.

Den letzten Platz belegt Aufsteiger GAK. Zwölf Punkte konnten die Grazer seit der Bundesliga-Rückkehr hamstern, zwei Siege und sechs Unentschieden stehen acht Niederlagen gegenüber.

Das ist die Jahrestabelle 2024:

Rang Team Spiele S U N Tore Punkte 1. SK Sturm Graz 31 19 9 3 68:27 66 2. FK Austria Wien 31 17 7 7 45:32 58 3. FC Red Bull Salzburg 31 15 9 7 66:38 54 4. Wolfsberger AC 31 14 7 10 49:38 49 5. SK Rapid 31 12 13 6 37:32 49 6. LASK 31 11 7 13 43:45 40 7. FC Blau-Weiß Linz 31 10 8 13 34:39 38 8. TSV Hartberg 31 9 9 13 40:52 36 9. WSG Tirol 31 8 7 16 25:44 31 10. SK Austria Klagenfurt 31 7 7 17 31:62 28 11. SCR Altach 31 4 13 14 27:40 25 12. SC Austria Lustenau 15 4 6 5 14:18 18 13. Grazer AK 1902 16 2 6 8 21:33 12

Hinweis: Europacup-Playoff-Spiele der Bundesliga wurden nicht berücksichtigt.

