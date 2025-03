Der First Vienna FC 1894 verlängert den Vertrag von Kai Stratznig bis Sommer 2027.

Das gibt der Wiener Klub, der in der ADMIRAL 2. Liga tätig ist, am Freitagmittag bekannt. Die Döblinger setzen seit Anfang 2023 auf die Dienste des 22-jährigen Kärntners, der in der laufenden Saison in 19 von 20 Ligaspielen auf dem Platz stand und sich zu einem Schlüsselspieler entwickelte.

Der ehemalige WAC-Eigenbauspieler lief seit seiner Ankunft in Wien 47 Mal für die First Vienna auf und erzielte dabei vier Scorer-Punkte. Noch zu WAC-Zeiten sammelte Stratznig Bundesliga- sowie Europa-League-Erfahrung.

"Ich bin am richtigen Ort"

"Kai hat sich bei uns sehr gut weiterentwickelt und bewiesen, wie wertvoll er für unser Team sein kann. Seine Mentalität und sein Einsatz sind vorbildhaft und er bringt genau die Eigenschaften mit, die wir bei der Vienna brauchen. Wir freuen uns, dass wir den Vertrag verlängern konnten und Kai den Weg mit uns weiter gehen will", gibt sich First-Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz sichtlich erfreut.

Stratznig fügt an: "Die letzten Monate haben mir gezeigt, dass ich hier am richtigen Ort bin. Ich fühle mich in der Mannschaft und im gesamten Verein sehr wohl. Die Gespräche mit der sportlichen Leitung haben mich bestärkt, meinen Weg hier weiterzugehen. Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit der Vienna die kommenden Herausforderungen anzugehen."

