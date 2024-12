Rodeln: Festspiele der Familie Egle in Oberhof

Selina Egle und Lara Kipp haben beim Weltcup der Kunstbahnrodler in Oberhof mit einer dominanten Vorstellung im Frauen-Doppelsitzer den zweiten Saisonsieg nacheinander eingefahren.

Wie schon beim Heim-Weltcup in Igls in der Vorwoche gewinnt das ÖRV-Duo am Samstag mit einem komfortablen Vorsprung von 0,261 Sekunden vor den deutschen Lokalmatadorinnen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal.

Das Podest komplettieren Chevonne Forgan/Sophia Kirkby (+0,732 Sek.) aus den USA.

Für Egle/Kipp war es der insgesamt neunte Weltcupsieg.

Auch Madeleine Egle siegt

Auch Selinas ältere Schwester Madeleine kann wie schon in Innsbruck-Igls auch in Oberhof einen Weltcup-Sieg nachlegen.

Die Tirolerin gewinnt den Einsitzer-Bewerb der Frauen am Samstag 0,156 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Lisa Schulte.

Das rot-weiß-rote Duo distanziert Lokalmatadorin Julia Taubitz (+0,175 Sek.) auf Platz drei.

Barbara Allmaier vollendet ein ohnehin schon tolles österreichisches Ergebnis mit dem sechsten Rang (+0,526 Sek.).

Steu/Kindl ebenfalls am Stockerl

Im Männer-Doppelsitzer gibt es Rang drei durch Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Vierte werden die Weltmeister Juri Gatt/Ricardo Schöpf.

Der Sieg geht an die Deutschen Hannes Orlamünder/Paul Constantin Gubitz.

Lisa Schulte: Wie Pippi Langstrumpf, nur sehr viel schneller