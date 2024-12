Sabine Payer hat am Samstag in Cortina ihren neunten Einzelsieg im Snowboard-Weltcup gefeiert.

Die Kärntnerin setzt sich im Parallel-Riesentorlauf gegen die Polin Aleksandra Krol-Walas durch.

Payer hat schon vor zwei Wochen in Mylin im Slalom triumphiert. Ihre 51-jährige Landsfrau Claudia Riegler kommt in Cortina an die zwölfte Stelle.

Payer meint, dass ihr Pisten in dem italienischen Skiort besonders liegen. "Es war echt cool, ein richtiger Lauf zum Ziehen, das taugt mir", erklärt die 32-Jährige.

Sabine Payers Ehemann Alexander Payer wird bei den Männern als Dritter unmittelbar vor dem Kärntner Fabian Obmann bester Österreicher. Die Plätze eins und zwei gehen an die beiden Italiener Daniele Bagozza und Aaron March.