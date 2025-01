Gasser und Svancer für Weltcup im Stadion bereit

Österreich ist mit einem neunköpfigen Aufgebot beim Weltcupbewerb der Snowboarder und Freeskier im Klagenfurter Wörthersee Stadion vertreten.

Das Gerüst für den Anlauf für die Entscheidungen im Big Air ragt um 15 m über das Stadiondach hinaus. Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser auf einem Brett und Matej Svancer auf Skiern sind die Hoffnungsträger. Um die Stockerlplätze geht es im Freeski am Samstag (16.30) und Snowboard am Sonntag (18.00/jeweils live ORF 1).

Vorfreude auf Heimweltcup

Die Qualifikation für Gasser, Kristina Holzfeind und Hanna Karrer ist am Freitag angesetzt, jene der Snowboard-Männer mit Clemens Millauer und Eric Dovjak am Sonntagvormittag. "Ich freue mich riesig auf jeden Heimweltcup, wobei Klagenfurt für mich als Kärntnerin noch um eine Spur spezieller ist.

Ich muss zugeben, dass ich etwas nervöser bin als sonst", sagte Gasser, die schon nach dem ersten Training am Mittwoch begeistert war. "Es ist sensationell, was hier auf die Beine gestellt wurde. Es sieht alles extrem cool aus."

Auf so einer Rampe sei es aber etwas schwieriger zu springen, weil generell alles enger und auch die Landung kürzer sei. "Aber ich bin in meiner Karriere schon ein paar Mal auf solchen Anlagen gefahren und habe auch die Erfahrung, um damit umgehen zu können."

Die 33-Jährige hatte beim Saisonstart im Oktober in Chur die Finalteilnahme verpasst, Anfang Dezember in Peking wurde sie Dritte. Die Britin Mia Brookes sowie Mari Fukada und die weiteren Japanerinnen zählen wie Gasser zu den Topfavoritinnen.

Weltcup im Stadion für Svancer "geniale Idee"

Freeskier Matej Svancer startete mit einem Sieg in Chur in den Winter, in China indes wurde es nichts mit der Finalteilnahme. Er und seine Teamkollegen Julius Forer, Lukas Müllauer und Hannes Rudigier bestreiten Samstagvormittag die Qualifikation, bei erfolgreichem Verlauf sind sie am Nachmittag nochmals mit dabei.

"Hier in Klagenfurt steht mehr oder weniger die gleiche Anlage wie in Chur. Diese Art von Kickern kommt meinem Stil sehr entgegen, weil ich da meine Schnellkraft und Wendigkeit sehr gut ausspielen kann. In einem Stadion einen Weltcup zu fahren, ist eine geniale Idee", wird Svancer in einer ÖSV-Aussendung zitiert.

