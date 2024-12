Vierschanzen-Tournee: Ergebnis der Quali in Oberstdorf

Österreichs Skisprung-Team startet dominant in die Vierschanzen-Tournee 2024/25. Daniel Tschofenig führt in der Quali für den ersten Bewerb in Oberstdorf einen rot-weiß-roten Fünffachsieg an.

Der Kärntner setzt sich mit der Höchstweite von 141,5 Metern und 2,7 Punkten Vorsprung auf Stefan Kraft (137,5 Meter) durch. Michael Hayböck reiht sich mit 141 Metern auf Rang 3 ein.

Paschke bester Nicht-Österreicher

Den ÖSV-Triumph perfekt machen Jan Hörl und Maximilian Ortner auf den Rängen vier und fünf. Bester Nicht-Österreicher ist Pius Paschke (GER) als Sechster.

Markus Müller landet auf Rang 17, Stephan Embacher schafft als 49. Gerade noch die Qualifikation für den Bewerb.

Der Tournee-Auftakt findet am Sonntag ab 16:30 Uhr statt. LIVE-Ticker>>>

Das ÖSV-Team wartet bereits seit 10 Jahren auf einen Tournee-Gesamtsieg. 2015 jubelte Stefan Kraft als bisher letzter Österreicher über den Gesamtsieg. Alle Tournee-Sieger>>>

Zeitplan der Vierschanzen-Tournee>>>