Super-Adler mit Dreifachsieg! ÖSV dominiert am Bergisel

Österreichs Super-Adler feiern am Bergisel den nächsten Dreifachsieg!

Bei der dritten Station der Vierschanzentournee geht der Sieg an Routinier Stefan Kraft vor Jan Hörl (-1,4) und Daniel Tschofenig (-10,0). Ergebnis von Innsbruck>>>

Erster Bergisel-Sieg für Kraft

Für Kraft ist es der 45. Weltcupsieg und der erste in Innsbruck. Alle Tagessieger der Tournee>>>

Ewige Bestenliste - Kraft noch Nummer 3>>>

Für Österreich ist es der erste Dreifachsieg am Bergisel seit 50 Jahren. Anno 1975 siegte Karl Schnabl vor Edi Federer und Hans Wallner.

Auch Maximilian Ortner springt in die Top 10. Er landet auf Rang sieben (-22,2). Markus Müller als Elfter (-30,5), Michael Hayböck als Zwölfter (-30,6), Manuel Fettner als 16. (-34,6) und Clemens Aigner als 30. (-62,0) runden ein bärenstarkes ÖSV-Ergebnis ab.

ÖSV-Trio mit Dreikampf beim Tournee-Finale

Damit bleibt Österreich auch in der Gesamtwertung dominant und behauptet seine Dreifachführung. Vor dem abschließenden Dreikönigsspringen in Bischofshofen (Montag ab 16:30 im LIVE-Ticker>>>) geht Stefan Kraft als Führender in die Entscheidung. Er liegt nur 0,6 Punkte vor Jan Hörl und 1,3 vor Daniel Tschofenig.

Stand in der Tournee-Gesamtwertung>>>

Alle Gesamtsieger der Tournee>>>

