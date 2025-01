Die Vierschanzentournee geht in das zweite Springen.

Nach dem aus rot-weiß-roter Sicht mehr als erfreulichen Auftakt in Oberstdorf - Stefan Kraft gewann vor Jan Hörl und Daniel Tschofenig - geht es für die besten Skispringer der Welt in Garmisch-Partenkirchen weiter (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Österreicher präsentierten sich in der Qualifikation bereits in Bestform. Auch hier gab es einen österreichischen Dreifachsieg, angeführt von Jan Hörl, zu jubeln. Die K.o.-Duelle in Garmisch-Partenkirchen >>>

Die ÖSV-Adler jagen den ersten Tourneesieg Österreichs seit 2014/15.

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen