Ski-Weltcup heute: Slalom der Männer in Alta Badia

Am Tag vor dem Heiligen Abend wollen die ÖSV-Techniker in Alta Badia die erste Bescherung im Slalom feiern. Der 1. Durchgang beginnt um 10:00 Uhr, das Finale steigt ab 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Startliste 1. Durchgang >>>

Mit einem Podestplatz im Slalom hat es für das ÖSV-Team (noch) nicht geklappt, Manuel Feller kam diesem Vorhaben als Vierter in Val d'Isere bislang am nächsten, sechs Hundertstel fehlten dem Kugel-Gewinner auf Rang drei.

In Abwesenheit des verletzten Clement Noel (zweifacher Saisonsieger) konnte Henrik Kristoffersen den Slalom in Val d'Isere für sich entscheiden, auch Teamkollege Atle Lie McGrath konnte mit Platz drei in Gurgl und Platz zwei in Val d'Isere bereits aufzeigen.

Der Slalom in Alta Badia im LIVE-Ticker:

