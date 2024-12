Tolle Neuigkeiten für Österreichs Ski-Team!

Allrounder Marco Schwarz gibt in Val d'Isere sein Weltcup-Comeback! Am Sonntag wird der Kärntner beim Slalom in Frankreich an den Start gehen - und das nur knapp ein Jahr nach seiner schweren Verletzung in Bormio.

"Es war ein sehr langer und harter Weg. Die letzten Tage ist aber ein guter Schritt vorwärts gegangen. Ich habe gespürt, dass es wieder leichter geht, dass ich nicht mehr viel über meinen Körper nachdenken brauche. Das ist, glaub ich, ganz entscheidend, um wieder Rennen zu fahren", sagt Schwarz.

Unerwartet schnelles Comeback

Im Dezember 2023 hatte sich "Blacky" bei der Abfahrt in Bormio das Kreuzband gerissen. Erst vergangene Woche stieg er wieder in das Slalom-Training des ÖSV ein. In seinen Comeback-Plänen wurde der Österreicher im Sommer zurückgeworfen, als er sich Ende August einer Bandscheiben-Operation unterziehen musste.

Dass Schwarz so schnell zurückkehrt, kommt also durchaus unerwartet. "Ich wollte vor Weihnachten an den Start gehen. Langfristiges Ziel wäre Alta Badia gewesen. Im Mannschaftstraining habe ich gesehen, dass es vorwärtsgeht. Die Entscheidung ist dann kurzfristig gefallen", erläutert er.

Vor dem Slalom sagt er: "Ich fühle mich bereit für den Slalom. Ich brauche auch wieder Rennen, körperlich fühle ich mich fit. Die Vorfreude ist riesengroß – wieder im Starthaus zu stehen, eine Startnummer anzuhaben. Das wird richtig cool werden!"