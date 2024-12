Rückkehr in den Ski-Weltcup: Neue Rolle für Matthias Mayer

presented by

Matthias Mayer ist in einer neuen Rolle zurück im Weltcup.

Der dreimalige Olympiasieger testet das Weltcup-Material seiner Ex-Skifirma, etwa für ÖSV-Ass Vincent Kriechmayr.

Dreifacher Olympiasieger als Skitester

"Wir haben generell ein gutes Testteam von der Firma Head, er ist da dabei", erklärte Kriechmayr am Donnerstag bei einem Medientermin in Wolkenstein.

"Jetzt habe ich einen dreifachen Olympiasieger, der meine Ski testet." Zuerst hatte die Kronen Zeitung über Mayers Rückkehr berichtet.

Der mittlerweile 34-Jährige war in der Vorsaison in einer Beraterfunktion für das ÖSV-Speedteam tätig, ehe er im Jänner 2024 bei einer Veranstaltung in Kitzbühel derart auffiel, dass ein Polizeieinsatz notwendig wurde.

Der Verband machte daraufhin in einer Aussendung gesundheitliche Probleme publik.

Plötzlicher Rücktritt 2022 in Bormio

(Text wird unter dem Video fortgesetzt)

Um Mayer, der Ende Dezember 2022 in Bormio völlig überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte, wurde es daraufhin ruhig. Der ÖSV unterstützte den Kärntner jedoch weiterhin und beobachtete dessen Genesung.

So war er unter anderem im Oktober mit einer Delegation der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm bei einer Papst-Audienz im Vatikan.

Nun ist Mayer mit neuem Aufgabengebiet in Gröden vor Ort und arbeitet den Head-Rennfahrern zu. Teil des ÖSV-Betreuerteams sei er derzeit nicht, hieß es vom Verband.

Kriechmayr: Neue Saison, neues Mindset - alte Erfolge