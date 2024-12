Intensivstation! Sarrazin-Diagnose sorgt für Schock

Der französische Abfahrtsstar Cyprien Sarrazin liegt nach seinem Trainingssturz im italienischen Bormio, wo er auf dem Kurs zur Bestzeit war, auf der neurologischen Intensivstation!

Das gibt der französische Verband wenige Stunden nach dem schrecklichen Vorfall, der einen Abtransport per Hubschrauber zur Folge hatte, bekannt. Demnach wurde beim 30-Jährigen ein Subduralhämatom diagnostiziert.

Diese Verletzung ist eine Einblutung zwischen zwei Hirnhäuten (der harten Hirnhaut sowie der Spinnengewebshaut), weitere Informationen zu seinem Zustand und seiner Genesung werden folgen, sobald diese vorliegen.

Sarrazin avancierte im Vorjahr zum Vize-Weltcupsieger in der Abfahrt und gewann in der Vergangenheit u.a. einmal in Bormio sowie zweimal in Kitzbühel.

