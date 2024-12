Video geht viral: Start-Sturz bringt Huber Follower-Zuwachs

presented by

Mit einigen Schürfwunden im Gesicht steht Katharina Huber am Sonntag im Slalom am Semmering am Start.

Ihr Hoppala im Riesentorlauf am Vortag hat sichtlich Spuren hinterlassen. Die Niederösterreicherin sorgte für DIE Szene des Rennens, stürzte nach einem Missgeschick bereits vor dem ersten Tor.

"Es ist ein relativ flacher Start, ich wollte gscheit Druck geben mit den Stecken, dann bin ich mit zu viel Vorlage weggerutscht. Das war das erste Hoppala. Dann bin ich mir noch hinten auf die Ski gestiegen und eingefahren", schildert Huber am Tag danach körperlich angeschlagen. "Es ist nicht super gut, aber es ist ok", meint die 29-Jährige.

Hubers Sturz im Video >>>

Mittlerweile kann sie ihren Sturz mit Humor nehmen. "Shit happens", postete sie noch am Samstag auf Instagram zu einem Foto ihrer Schürfwunden.

"Das Video ist ziemlich viral gegangen"

"Das Video ist ziemlich viral gegangen, von dem her habe ich gedacht, kann ich meinen Senf auch noch dazu geben. Ich muss es mit Humor nehmen. Das ist schon vielen Größen passiert und ich gehöre da jetzt auch dazu", sagt Huber, deren Follower-Zahl auf Instagram nach dem Sturz ordentlich auf 16.600 angestiegen ist.

"Mit einem zehnten Platz gestern wären meine Follower wahrscheinlich nicht so gestiegen", nimmt es Huber locker.

Nicht ganz so locker war sie zuvor am Start des Slaloms: "Da war ich schon sehr nervös, das war fast das Herausforderndste". Diesmal hat sie den Start aber gut gemeistert.

Zwischenstand beim Slalom am Semmering >>>

Bestenliste: Die Frauen mit den meisten Riesentorlauf-Siegen