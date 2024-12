Am Weg zu ihrem 100. Weltcupsieg stürzte US-Superstar Mikaela Shiffrin in Killington. Zuletzt wurde noch mit einem Comeback am Semmering Ende Dezember spekuliert.

Daraus wird aller Voraussicht nach nichts. Shiffrin musste unerwartet unter das Messer. "Ich hatte am Donnerstagabend eine kleine unerwartete Operation, nachdem ich mich etwas unwohl gefühlt hatte. Es stellte sich heraus, dass ich einen kleinen Hohlraum hatte, der tiefer als der Wundtrakt lag, der mit alten Hämatomen gefüllt war", verrät der US-Superstar auf "Instagram".

Ein zeitnahes Comeback gilt als unwahrscheinlich. "Das ist es also für den Moment. Wir werden weitere Updates veröffentlichen, sobald wir mehr darüber wissen, was die nächsten Wochen bereithalten", so Shiffrin.

Diese Abfahrts-Kracher warten 2024/25 auf die Frauen