Am Samstag ist es soweit: Lindsey Vonn gibt im ersten von zwei Super-G-Bewerben in St. Moritz (10:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) nach fast sechs Jahren ihr Comeback im Ski-Weltcup.

Die 40-jährige US-Amerikanerin hat eine Wildcard in Anspruch genommen und geht direkt nach den Top 30 mit Startnummer 31 ins Rennen.

Die Speed-Queen war am vergangenen Wochenende in Beaver Creek als Vorläuferin am Start, mit einer Teilprothese im Knie soll sie in der Abfahrt bereits eine beeindruckende Zeit hingelegt haben. Hier nachlesen >>>

Hütter direkt nach Gut-Behrami und Goggia dran

Eröffnet wird der Super-G im WM-Ort von 2017 von der Französin Laura Gauche.

Als erste Österreicherin ist Conny Hütter mit Nummer acht an der Reihe. Direkt vor der Steirerin sind Lara Gut-Behrami sowie Sofia Goggia dran. Die Italienerin gewann den Super-G in Beaver Creek.

Mirjam Puchner trägt Nummer elf, Stephanie Venier beschließt als 15. die Top-Gruppe. Ariane Rädler, auf der "Birds of Prey" als Dritte überraschend am Podium, startet mit Nummer 19, Christina Ager mit der 27.

Die Startnummern der weiteren Österreicherinnen: 32 Nina Ortlieb, 34 Lisa Grill, 36 Magdalena Egger, 37 Michelle Niederwieser, 43 Ricarda Haaser.

Die Startliste für den Super-G in St. Moritz:

Lindsey Vonn kehrt zurück! Die besten Bilder der Speed-Queen