Olympia LIVE - Sonntag 15.2.: Programm & Österreicher im Einsatz
Am Sonntag sind Österreichs Sportler:innen in acht Bewerben vertreten. Die größte Medaillenchance gibt es im Frauen-RTL. Die Übersicht:
Am Sonntag stehen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo insgesamt zehn Bewerbe mit österreichischer Beteiligung an.
Den Auftakt macht der 1. Durchgang des Frauen-Riesentorlaufs in Cortina, dort hat Weltcup-Leaderin Julia Scheib die größte Medaillen-Chance des Tages für Rot-Weiß-Rot. Die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze fällt ab 13:30 Uhr.
Ebenfalls um 10:00 Uhr startet Katrin Beierl mit den ersten beiden Läufen in den Monobob-Bewerb. 10:15 Uhr lautet die Startzeit für die Slopestyle-Qualifikation der Snowboarder mit Clemens Millauer, für Anna Gasser und Hanna Karrer geht es ab 14:15 Uhr um das Finale.
Um 11:15 Uhr startet in Antholz die Biathlon-Verfolgung der Männer über 12,5 km, für Österreich sind Fabian Müllauer, Simon Eder und Patrick Jakob am Start.
Ab 13:45 Uhr fahren Jakob Dusek und Pia Zerkhold im Mixed-Teambewerb der Snowboardcrosser um Edelmetall, um 14:45 Uhr geht es zurück nach Antholz, wo die Frauen-Verfolgung mit Anna Andexer, Lisa Hauser und Anna Gandler ansteht.
Am Abend wird ab 18:00 Uhr in den Eiskanal in Cortina geblickt, dort wollen Janine Flock und Samuel Maier im Skeleton-Mixed-Teambewerb ein Wörtchen um die Medaillen mitreden.
Die Skisprung-Frauen bestreiten die letzte Medaillen-Entscheidung mit österreichischer Beteiligung, ab 18:45 Uhr will das Quartett um Lisa Eder überraschen.
Und um 19:30 Uhr geht es für die Ski-Freestyler Matej Svancer und Julius Forer in die Big-Air-Qualifikation.
Die Einsätze der Österreicher am Sonntag, 15. Februar 2026:
Ski Alpin:
10:00/13:30 Uhr: Frauen, Riesentorlauf - Julia Scheib, Stephanie Brunner, Nina Astner, Lisa Hörhager
Bob:
10:00 Uhr - Frauen Monobob, 1. und 2. Lauf - Katrin Beierl
Snowboard:
10:15 Uhr: Männer Slopestyle, Qualifikation - Clemens Millauer
13:45 Uhr: Teambewerb Cross - Jakob Dusek, Pia Zerkhold
14:15 Uhr: Frauen Slopestyle, Qualifikation - Anna Gasser, Hanna Karrer
Biathlon:
11:15 Uhr: Männer Verfolgung 12,5 km - Fabian Müllauer, Simon Eder, Patrick Jakob
14:45 Uhr: Frauen Verfolgung 10 km - Anna Andexer, Lisa Hauser, Anna Gandler
Skeleton:
18:00 Uhr: Mixed-Team - Janine Flock, Samuel Maier
Skispringen:
18:45 Uhr: Frauen, Großschanze - Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Lisa Hirner, Meghann Wadsak
Ski Freestyle:
19:30 Uhr: Männer Big Air, Qualifikation - Matej Svancer, Julius Forer