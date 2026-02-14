Olympia LIVE - Sonntag 15.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Am Sonntag stehen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo insgesamt zehn Bewerbe mit österreichischer Beteiligung an.

Der Olympia-Tag im Live-Ticker >>>

Den Auftakt macht der 1. Durchgang des Frauen-Riesentorlaufs in Cortina, dort hat Weltcup-Leaderin Julia Scheib die größte Medaillen-Chance des Tages für Rot-Weiß-Rot. Die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze fällt ab 13:30 Uhr.

Ebenfalls um 10:00 Uhr startet Katrin Beierl mit den ersten beiden Läufen in den Monobob-Bewerb. 10:15 Uhr lautet die Startzeit für die Slopestyle-Qualifikation der Snowboarder mit Clemens Millauer, für Anna Gasser und Hanna Karrer geht es ab 14:15 Uhr um das Finale.

Um 11:15 Uhr startet in Antholz die Biathlon-Verfolgung der Männer über 12,5 km, für Österreich sind Fabian Müllauer, Simon Eder und Patrick Jakob am Start.

Ab 13:45 Uhr fahren Jakob Dusek und Pia Zerkhold im Mixed-Teambewerb der Snowboardcrosser um Edelmetall, um 14:45 Uhr geht es zurück nach Antholz, wo die Frauen-Verfolgung mit Anna Andexer, Lisa Hauser und Anna Gandler ansteht.

Am Abend wird ab 18:00 Uhr in den Eiskanal in Cortina geblickt, dort wollen Janine Flock und Samuel Maier im Skeleton-Mixed-Teambewerb ein Wörtchen um die Medaillen mitreden.

Die Skisprung-Frauen bestreiten die letzte Medaillen-Entscheidung mit österreichischer Beteiligung, ab 18:45 Uhr will das Quartett um Lisa Eder überraschen.

Und um 19:30 Uhr geht es für die Ski-Freestyler Matej Svancer und Julius Forer in die Big-Air-Qualifikation.

Olympia - Zeitplan >>>

Olympia - Ergebnisse >>>

Die Einsätze der Österreicher am Sonntag, 15. Februar 2026:

Ski Alpin:

10:00/13:30 Uhr: Frauen, Riesentorlauf - Julia Scheib, Stephanie Brunner, Nina Astner, Lisa Hörhager

Bob:

10:00 Uhr - Frauen Monobob, 1. und 2. Lauf - Katrin Beierl

Snowboard:

10:15 Uhr: Männer Slopestyle, Qualifikation - Clemens Millauer

13:45 Uhr: Teambewerb Cross - Jakob Dusek, Pia Zerkhold

14:15 Uhr: Frauen Slopestyle, Qualifikation - Anna Gasser, Hanna Karrer

Biathlon:

11:15 Uhr: Männer Verfolgung 12,5 km - Fabian Müllauer, Simon Eder, Patrick Jakob

14:45 Uhr: Frauen Verfolgung 10 km - Anna Andexer, Lisa Hauser, Anna Gandler

Skeleton:

18:00 Uhr: Mixed-Team - Janine Flock, Samuel Maier

Skispringen:

18:45 Uhr: Frauen, Großschanze - Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Lisa Hirner, Meghann Wadsak

Ski Freestyle:

19:30 Uhr: Männer Big Air, Qualifikation - Matej Svancer, Julius Forer