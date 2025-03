Johannes Hoesflot Klaebo ist der Star der WM in Trondheim! Der Norweger dominiert die Langlauf-Bewerb - und holt in allen sechs Bewerben Gold!

Seine Traum-WM krönt der Superstar mit dem Sieg über die 50 Kilometer. Sechs Mal Gold bei einer WM - das gelang vor ihm noch keinem Langläufer.

Erfolgreichster männlicher Langläufer der WM-Geschichte

Zudem zog er in der ewigen Bestenliste an seinem Landsmann Petter Northug vorbei und ist nun erfolgreichster männlicher Langläufer der WM-Geschichte.

Angeführt wird die Bestenliste von Marit Bjoergen mit 18 Goldmedaillen. Klaebo hält nun bei 15 Mal Gold - die Bjoergen-Marke ist also in zwei Jahren in Reichweite.

Riiber schraubt Rekordmarke nach oben

Das Pendant zu Klaebo bei den Nordischen Kombinierern ist Jarl Magnus Riiber. Der 27-Jährige räumt bei der Heim-WM mit drei Mal Gold und ein Mal Bronze ebenfalls groß ab. Damit schraubt er die Bestmarke in der ewigen Bestenliste auf elf Goldmedaillen nach oben.

Stefan Kraft holt im Teambewerb mit Silber seine bereits 15. WM-Medaille - das ist Rekord im Skispringen.

Athlet G S B Ges 1 Marit Björgen NOR 18 5 3 26 2 Johannes Klaebo NOR 15 2 1 18 3 Therese Johaug NOR 14 6 4 24 4 Jelena Välbe RUS 14 2 16 5 Petter Northug NOR 13 3 16 6 Larissa Lasutina RUS 11 1 2 14 7 Björn Dählie NOR 9 5 3 17 8 Galina Kulakowa UdSSR 9 3 4 16 9 Sixten Jernberg SWE 8 3 4 15 10 Alewtina Koltschina UdSSR 8 2 3 13 11 Raissa Smetanina UdSSR 7 6 4 17 12 Gunde Svan SWE 7 3 1 11 13 Jonna Sundling SWE 7 1 8 14 Veikko Hakulinen FIN 6 6 2 14 15 Klaes Karppinen FIN 6 5 11 16 Ebba Andersson SWE 6 1 4 11

Nordische Kombination:

Athlet G EG S B Ges Jaarl Magnus Riiber NOR 11 5 3 1 15 Eric Frenzel GER 7 3 8 3 18 Johannes Rydzek GER 7 3 6 1 14 Bjarte Engen Vik NOR 5 3 3 8 Jason Lamy Chappuis FRA 5 2 5 10 Gyda Westvold Hansen NOR 5 3 5 Ronny Ackermann GER 4 4 5 1 10 Kenji Ogiwara JPN 4 2 1 5 Jens Oftebro NOR 4 2 1 7 Bernhard Gruber AUT 3 1 3 3 9 Joergen Graabak NOR 3 4 1 8 Felix Gottwald AUT 3 2 6 11 Fred Borre Lundberg NOR 3 2 3 6 Hannu Manninen FIN 3 1 1 2 6 Hermann Weinbuch GER 3 1 1 4 Mario Stecher AUT 2 3 1 6 Johannes Lamparter AUT 2 1 1 5 8 Trond Einar Elden NOR 2 1 1 1 4 Hans Vinjarengen NOR 2 2 2 4 Masashi Abe JPN 2 1 3 . Kristian Hammer NOR 2 1 3 . David Kreiner AUT 2 2 . Klaus Sulzenbacher AUT 1 1 2 . Lucas Greiderer AUT 1 2 3 . Michael Gruber AUT 1 1 2 . Klaus Ofner AUT 1 1 2 . Günter Csar AUT 1 1 . Wilhelm Denifl AUT 1 1

Athlet G EG S B Ges Thomas Morgenstern AUT 8 1 2 1 11 Katharina Schmid GER 7 1 1 8 Wolfgang Loitzl AUT 7 1 – 1 8 Gregor Schlierenzauer AUT 6 1 5 1 12 Matti Nykänen FIN 6 2 2 3 11 Janne Ahonen FIN 5 2 3 2 10 Birger Ruud NOR 5 5 2 – 7 Karl Geiger GER 5 2 2 9 Markus Eisenbichler GER 5 1 1 6 Martin Schmitt GER 4 2 3 3 10 Jari Puikkonen FIN 4 1 2 3 9 Ari-Pekka Nikkola FIN 4 2 1 7 Adam Malysz POL 4 4 1 1 6 Carina Vogt GER 4 2 4 Stefan Kraft AUT 3 3 6 6 15 Jens Weißflog DDR/GER 3 3 4 4 11 Andreas Kofler AUT 3 1 4 Timi Zajc SLO 3 1 1 4 Martin Höllwarth AUT 3 3 Hans-Georg Aschenbach DDR 3 3 – – 3 Martin Koch AUT 3 3 . Daniela Iraschko-Stolz AUT 2 1 3 3 8 . Andreas Felder AUT 2 1 3 1 6 . Heinz Kuttin AUT 2 1 – 2 4 . Armin Kogler AUT 1 1 2 1 4 . Anton Innauer AUT 1 1 1 – 2 . Karl Schnabl AUT 1 1 – 1 2

Legende:

Es sind nur Athleten berücksichtigt, die zumindest ein Mal Einzelgold gewannen.

EG...Einzelgold