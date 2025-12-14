NEWS
Vermeulen beim norwegischen Fünffachsieg weit zurück
In Davos ist der österreichische Langlauf-Star abgeschlagen. Den Sieg machen sich die Norweger unter sich aus.
Der 26-jährige Österreicher belegt beim 10-km-Skating in Davos nur Rang 50 und hat 1:46,1 Minuten Rückstand auf die Bestzeit.
Den Sieg sichert sich Einar Hedegart vor Harald Amundsen (+11,7 Sekunden) und Mattis Stenshagen (+18,8).
Tobias Ganner kommt mit 1:56,8 Minuten Rückstand auf Platz 58 ins Ziel, Alexander Brandner klassiert sich auf Rang 77.