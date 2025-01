Tour de Ski: Vermeulen bleibt starker Vierter

Mika Vermeulen hält sich in der Tour de Ski der Langläufer auf dem vierten Gesamtrang.

Im Sprint in der klassischen Technik im Val di Fiemme ist für den 25-Jährigen am Freitag wie für Teresa Stadlober in der Frauen-Konkurrenz im Viertelfinale Endstation.

Die Siege gehen an die Schweizerin Nadine Fähndrich bzw. an Johannes Hösflot Klaebo - für den Norweger sein Neunzigster im Weltcup.

Weiter geht's mit einem Skiathlon

Jessie Diggins, die Siegerin des Sprints von Toblach, bleibt im Viertelfinale hängen. Somit macht die Amerikanerin keine Zeit auf Therese Johaug gut, die als Favoritin auf den Gesamtsieg ebenfalls in die erste K.o.-Runde vorstößt.

Führende ist mit acht Sekunden Vorsprung weiter ihre norwegische Landsfrau Astrid Öyre Slind. Bei den Männern ist Klaebo nun der klare Tour-Favorit.

Am Samstag steht im Fleimstal der Skiathlon über 20 km bei den Männern (ab 11.00 Uhr) und Frauen (15.30) am Programm, am Sonntag folgt der Anstieg zur Alpe Cermis.

