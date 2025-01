Irres Finish! Stadlober sprintet im Skiathlon aufs Stockerl

Wahnsinns-Leistung von Langlauf-Ass Teresa Stadlober!

Die Österreicherin läuft beim Skiathlon im Rahmen der Tour de Ski in Val die Fiemme auf Rang zwei. Der Sieg geht deutlich an Therese Johaug aus Norwegen, die mit 30,6 Sekunden Vorsprung gewinnt.

Die weiteren Podestplätze werden in einem dramatischen Zielsprint vergeben, in dem Stadlober gegenüber Astrid Slind (NOR) und Ebba Andersson (SWE) knapp die Nase vorne hat.

Die zweite Österreicherin im Bewerb, Katharina Brudermann, wird 29. (+7:15,6 Min.). In der Gesamtwertung liegt Stadlober nun auf Rang sechs.