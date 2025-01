Nach einem erfolgreichen Jahresende konnten sich die Teams der österreichischen Legionäre Marco Rossi und Marco Kasper an ihrem ersten Spieltag 2025 in der NHL wieder über Siege freuen.

Der Vorarlberger Rossi erzielte beim 4:3 seiner Minnesota Wild auswärts bei Washington Capitals ein Tor.

Schon 33 Scorerpunkte für Rossi

Rossi, der in Washington 19:16 Minuten am Eis stand, verhalf den Wilds 8:41 Minuten vor Ende des dritten Drittels zum Ausgleich gegen die Capitals, mit einem Tor Matt Boldys in der zweiten Runde des Shootouts gewann die Mannschaft aus Minnesota dann schließlich.

Rossi hält nun bei 15 Saisontoren und 18 Assists.

Kasper bejubelt Auswärtssieg

Der Kärntner Kasper konnte mit seinen Detroit Red Wings einen 5:4-Erfolg gegen die Columbus Blue Jackets feiern, blieb aber ohne Scorerpunkt.

Kasper kam beim Auswärtssieg seiner Red Wings auf eine Eiszeit von 10:36 Minuten. Er hält in der laufenden Saison bisher bei zwei Toren und fünf Assists