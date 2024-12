Drittes Spiel, dritter Sieg für Österreichs U20-Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft! Auch gegen die bisher sieglosen Slowenen bleibt das Team von Philipp Pinter siegreich und gewinnt am Ende doch knapp mit 3:2.

Bereits in der siebenten Minute gehen die Österreicher im Powerplay in Führung, Torschütze ist Florian Lanzinger. Die ÖHV-Cracks legen im ersten Drittel gleich nach, Felix Haiböck sorgt in der 14. Minute für das 2:0.

Slowenien versucht zwar, offensiv Akzente zu setzen, defensiv machen es die ÖHV-Asse aber gut, auch wenn es ab und zu kurz brenzlig wird. In der 32. Minute erhöhen die Österreicher erneut: Wieder ist es Felix Haiböck, der netzt. 3:0 für Österreich. Doch kurz darauf gelingt den Slowenen der erste Treffer durch Filip Sitar (34.).

Im finalen Drittel schlagen die Slowenen im Powerplay nochmal zu, Mark Sever verkürzt auf 2:3 (56.). In den letzten Minuten versuchen die Slowenen natürlich alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Rot-Weiß-Roten halten dicht und fahren Sieg Nummer drei ein.

Damit holt die rot-weiß-rote U20-Auswahl bisher das Punktemaximum von neun Zählern und führt die Tabelle vor der Begegnung Frankreich gegen Dänemark an.

