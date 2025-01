In Runde 38 der win2day ICE Hockey League stehen am Sonntag sechs Partien an.

Den Start machen Fehervar AV19 und die Black Wings Linz um 16 Uhr. Die Ungarn spielen daheim gegen die Oberösterreicher. Danach empfangen unter anderem die Vienna Capitals die Graz99ers.

Alle Spiele in der LIVE-Ticker-Konferenz bei LAOLA1:

Fehervar AV19 - Black Wings Linz - ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Pioneers Vorarlberg - Asiago Hockey - ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

HC Innsbruck - KAC - ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Vienna Capitals - Graz99ers - ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

VSV - Olimpija Ljubljana - ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

HC Bozen - HC Pustertal - ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Die LIVE-Konferenz:

