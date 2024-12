Caps mausern sich zum Tabellenführer-Schreck, VSV-Serie hält

Der Favoritenschreck der win2day ICE Hockey League schlägt wieder zu: Die Vienna Capitals gewinnen in Fehervar gegen den Tabellenführer mit 3:0

Der VSV baut seine Siegesserie mit einem 5:4 nach Verlängerung in Innsbruck auf elf Spiele aus - ein Vereinsrekord.

Jones führt die Capitals in Ungarn zum Sieg

In einem hitzigen Spiel in Ungarn kommt es schon beim Stand von 0:0 zum ersten Faustkampf. Nach knapp 17 Minuten bringt Kemp die Capitals mit einem Schuss aus kurzer Distanz in Führung, im Mitteldrittel nimmt die Partie dann ordentlich Fahrt auf.

Beide Seiten erarbeiten sich einen Abschluss nach dem anderen, Capitals-Goalie Jones hält seinen Kasten aber sauber. Anders sein Konterpart Reijola im Fehervar-Tor, die Capitals können in Minute 27 auf 2:0 erhöhen: Kemp liefert mit gutem Auge den Assist für Wallner, der am langen Eck nur noch einschieben muss.

Rund zehn Minuten vor Schluss gelingt Wallner sein Doppelpack, Cramarossa kann sich einen weiteren starken Assist gutschreiben lassen (50.). Am Ende steht ein Shutout-Sieg der Wiener, die nach Bozen den zweiten Tabellenführer in Serie besiegen können.

Die Capitals stehen mit 38 Punkten weiter auf Rang neun, Fehervar verliert die Tabellenführung an den punktgleichen HC Bozen. Die Südtiroler haben zudem zwei Spiele weniger absolviert.

Der VSV verlängert die Rekord-Serie auf den letzten Drücker

Die Jagd auf den elften Sieg in Serie beginnt für die Adler vielversprechend. Schon nach 40 Sekunden geht der VSV durch Richter in Führung, Lanzinger legt zehn Minuten später das zweite Tor für die Kärntner nach.

Innsbruck sieht im ersten Drittel kein Land, die beiden Top-Stürmer der Tiroler zeigen aber trotzdem auf: Rassell (12.) und Grasso (17.) gleichen völlig gegen den Spielverlauf aus.

Erst im Mitteldrittel kommen die Haie richtig ins Spiel und gehen durch Lattner auch erstmals in Führung (34.), der VSV hat mit dem 3:3 durch Hancock (37.) aber eine Antwort parat.

Im Schlussdrittel das gleiche Spiel: Rassell bringt die Haie in Überzahl in Führung (49.), Katic gleicht mit einem Schuss von der blauen Linie aus (53.). So steht es nach 60 Minuten 4:4, die Entscheidung fällt erst in der Overtime: Wall schießt den VSV zum Sieg und verlängert die Siegesserie auf elf Spiele.

Die Adler setzen sich mit 55 Zählern am Rande der Playoff-Plätze fest, Innsbruck ist mit 27 Punkten weiter Letzter.

